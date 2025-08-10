Más dudas que certezas respecto al primer once del Zaragoza: una foto movida

No es, ni mucho menos, una foto fija la de un Real Zaragoza sometido todavía a varios movimientos de aquí al final del mercado. A lo largo de las tres semanas que restan para que concluya el plazo habilitado para construir plantillas se acometerán tanto entradas como salidas en un equipo aragonés que, si bien va tomando forma, todavía está por definir.

La retaguardia es, sin duda, la parcela más indeterminada ante la escasez de efectivos, la necesidad de incorporaciones y la incertidumbre en torno al futuro inmediato de alguno de sus componentes. En este último escenario se enmarca el porvenir de Poussin, el único portero del primer equipo disponible en estos momentos, pero al que le sigue rondando por la cabeza la idea de salir. Al francés, que no jugó un solo minuto el pasado sábado ante el Huesca en el amistoso que, por ser el último, suele ser un banco de pruebas para los técnicos de cara al primer once liguero, le resta un año de contrato, pero es consciente de que el club busca un cancerbero de garantías al que otorgarle la titularidad. Obón, que ha completado una notable pretemporada con el primer equipo, emerge como alternativa de urgencia, pero todo indica que Adrián Rodríguez, cuyo fichaje apunta a ser oficial en las próximas horas cedido desde el Alavés, será el titular en Anoeta.

Pero, si la incertidumbre envuelve la portería, en el centro de la zaga reina la preocupación. Entre lesiones (Tachi y Kosa), la falta de minutos de Radovanovic, que solo ha jugado 45 minutos en pretemporada por culpa de un esguince de tobillo sufrido en Tarragona, y la ausencia de un par de fichajes aún por venir, los seis días que restan hasta el comienzo del campeonato deben ser tiempo suficiente para incorporar un efectivo más, con Nikola Maras, del Alavés, como el elegido. Gabi, de hecho, ya declaró a la conclusión del encuentro ante el Huesca, que espera contar con otro central más en los próximos días para que acompañe a Radovanovic en San Sebastián, con el sorprendente e impactante Saidu en la recámara.

En los laterales, Juan Sebastián y Tasende parten como favoritos sobre Calero y Pomares, pero no con demasiada ventaja, sobre todo, en el costado zurdo. Además, convendría no descartar la posibilidad de que Valery ejerza como lateral, si bien el catalán, especialista de banda, se encuentra más cómodo como extremo o carrilero que en una defensa de cuatro.

Si en la zona de atrás no abundan las certezas, algo más claro está el panorama de mediocampo hacia delante. Seguramente, lo que parezca más definido es quién manejará la zona de máquinas, con Francho y Guti como grandes candidatos. Allí, Moya y un Keidi Bare de nuevo lastrado por problemas físicos, parten con menos opciones, eso sí, a falta de la llegada de ese mediocentro posicional que el Zaragoza reserva para Akouokou, que se lo sigue pensando.

Aunque, sin duda, donde más abundancia de opciones hay es en los costados del ataque. Al propio Valery se suma Paulino como inquilinos en la derecha, donde Aketxe ha sido el más habitual durante la pretemporada, mientras que Sebas Moyano parece indiscutible en la izquierda, donde Pau Sans emerge como otro candidato con galones. Semejante cantidad de opciones abre la puerta a un dibujo distinto al 4-4-2, el más usado por Gabi este verano. De hecho, en los últimos partidos ya ha recurrido al 4-1-4-1 y al 4-2-3-1, este último utilizado ante el Huesca con grandes resultados.

En punta, en función de si se juega con uno o dos delanteros, tampoco está todo claro, aunque da la sensación de que Dani Gómez va a ser importante para Gabi. La velocidad del madrileño y su juego al espacio se antojan esenciales en ese estilo vertical y de transiciones rápidas que pretende el técnico. En ese escenario, Soberón y Bazdar tienen menos sentido, si bien la competencia se presenta apasionante en una parcela en la que Bakis, que ya no tuvo minutos el sábado, no cuenta y en la que, en cualquier caso, convendría no descartar todavía la salida de Bazdar.