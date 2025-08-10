Bastaron tres cuartos de hora para que Paulino se metiera en el bolsillo al zaragocismo. El cántabro, en su puesta en escena con el equipo aragonés tras apenas un puñado de entrenamientos con sus nuevos compañeros, encandiló de lo lindo a una afición rendida a los pies de un futbolista que, más allá del marcar el único gol blanquillo ante el Huesca, sedujo a la grada tirando de un surtido catálogo de unas virtudes que bien conocen el exzaragocista Aleix Febas y el entrenador Luis Carrión, testigos directos de la capacidad de un futbolista llamado a ser capitán general en el Real Zaragoza.

«Paulino es, sobre todo, un descarado», sentencia Febas para empezar. «Estamos hablando de un muy buen jugador de la categoría, con mucha experiencia y capaz de soportar perfectamente la presión que supone jugar en un equipo como el Zaragoza», detalla el talentoso centrocampista del Elche. «Es muy atrevido y le gusta asumir responsabilidades», reitera el catalán, que destaca, asimismo, «los números que es capaz de hacer», por lo que tiene claro que «el Zaragoza ha hecho un muy buen fichaje con Paulino», con el que compartió vestuario en el Málaga.

También Carrión, que dirigió al cántabro en el Oviedo durante ocho meses en la campaña 23-24, lo tiene claro. Con él al mando, Paulino fue indiscutible en un equipo que acabó la temporada regular en puestos de playoff de ascenso pero que no pudo conquistar una plaza en Primera que sí lograría un año después, también desde la promoción. «Paulino es un futbolista de mucha calidad y con un gran desparpajo. Es, principalmente, un descarado», subraya el entrenador en plena coincidencia con Febas.

Para el barcelonés, Paulino encarna ese «fútbol antiguo de encarar, de uno contra uno y desborde» que domina a la perfección. «Conmigo, hizo nueve goles en ocho meses y eso que sufrió alguna pequeña lesión». Por eso, tiene claro que, si le respeta la salud, «puede ser un jugador muy importante en el Real Zaragoza»,

Entre sus numerosas cualidades, Carrión insiste en ese «descaro» que ya mostró el sábado ante el Huesca en el primer encuentro con su nueva afición, pero hay más. Mucho más. «Es un muy buen llegador desde segunda línea y tiene mucho gol. De hecho, muchos partidos me los desatascó él a base de esa capacidad de desequilibrio y de llegar al segundo palo ante rivales que se meten atrás y a los que resulta difícil superar», recuerda,

Por todo ello, el técnico barcelonés entiende que la relación entre el Zaragoza y Paulino está llamada a funcionar. «Hablé con él cuando le surgió la posibilidad del Zaragoza y le dije que le podía ir muy bien porque tiene mucha personalidad, nunca se esconde y no le afecta la presión que va asociada a grandes equipos de la categoría como este». Porque Carrión tiene claro que al cántabro no le va a pesar ni la camiseta ni el escudo. «Nada de eso, nunca ha pasado y no sucederá. Paulino la va a pedir siempre y será el primero en tirar del carro cuando vengan mal dadas y eso para un entrenador es la leche».

Eso sí, ese peculiar estilo en el que no cabe esconderse que le hace acaparar protagonismo provoca que «alguna vez le quieras matar», bromea Carrión, que añade, en este sentido, que «luego es capaz de sacarte un partido él solo gracias a esa gran calidad que atesora».

Eso sí, mejor desde la derecha, zona en la que, para el entrenador catalán, mejor desarrolla sus numerosas virtudes. «Puede jugar también por dentro y conmigo actuó algún partido en la izquierda, pero es en la derecha donde mejor rinde por su capacidad para entrar hacia dentro y su buen golpeo». Por todo ello, insiste en que «puede ser un jugador muy importante en el Real Zaragoza».