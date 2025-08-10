El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
El meta mallorquín, de 1,95 y 24 años, llegará cedido al club aragonés, que anunciará su incorporación en las próximas horas
Santiago Valero
Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés, se convertirá en las próximas horas, según ha publicado el periodista de Última Hora Carlos Montes de Oca, en nuevo jugador del Real Zaragoza. Salvo improbable giro de los acontecimientos, el meta balear, de 24 años y con nacionalidad argentina, será uno de los dos refuerzos del club aragonés para una portería en la que, como ya avanzó este diario, todo apunta a que no estará Poussin, que tiene la idea de salir.
Adrián, que el curso pasado disputó dos partidos con el Alavés en Primera División, es un cancerbero de 1,95 de altura que fue internacional en las categorías inferiores de la selección argentina y que llegará cedido (tiene contrato con el Alavés hasta 2027) al Zaragoza en busca de los minutos que no le concede el Alavés, donde lleva toda su carrera desde que llegó, en la 2019-2020 procedente del Albacete.
El meta, destinado a ser el séptimo fichaje del verano del club aragonés, competirá por el puesto con otro portero más veterano que Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, sigue buscando.
