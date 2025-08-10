Valery: "Estoy deseando dejarme la vida por el Real Zaragoza"

Valery está tan encantado con su llegada al Real Zaragoza como la afición de su incorporación a un equipo que, asegura el catalán, luchará “por todo” durante la temporada que comenzará para los de Gabi el domingo en San Sebastián ante el filial de la Real Sociedad. El extremo, que no jugó este sábado contra el Huesca al apenas haber entrenado con sus nuevos compañeros, se muestra “muy contento y feliz” de haber elegido al Zaragoza. “Desde que estaba en Girona la magnitud del cariño que estoy recibiendo de la gente es abismal. Ver que la gente te quiere y apoya es un orgullo como jugador y lo único que quiero es dar el cien por cien y trasladarle yo ese cariño a la gente”, subraya.

En una ciudad “bonita” y un estadio modular que “no esperaba tan grande y acogedor y que nos va a dar muchas alegrías”, Valery promete que “lo vamos a dar todo. Se está haciendo buen equipo y puede ser un año bonito”. Por eso, reconoce que cuenta las horas que faltan para entrar en acción. “Estoy deseando entrar al verde, ponerme las botas y dejarme la vida por este club”.

El atacante revela la conversación definitiva con Gabi que abrochó su llegada a Zaragoza en la que el técnico “me preguntó si estaba convencido de venir y unirme a este proyecto. Me transmitió mucha seguridad y que estaría muy contento si acababa viniendo. En Primera he tenido momentos buenos y goles importantes ante grandes equipos, pero me ha faltado esa continuidad para dar ese 200% y él me dijo que iba a dar un salto de calidad al equipo y que sabe que, humanamente, soy buen tío”.

Y Valery, que rechazó una oferta de Catar en la que iba a ganar el doble de lo que percibirá en el Zaragoza, confirmó lo que ya tenía claro. “Tengo ganas de darlo todo por este escudo”, asevera.