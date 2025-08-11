El Real Zaragoza pone a la venta 645 entradas para Anoeta

El Real Zaragoza informó este lunes de que dispone de un cupo de 645 entradas para sus aficionados para el encuentro de este domingo en Anoeta (17.00 horas) en el que el equipo de Gabi Fernández iniciará la temporada 2025-26. El precio de cada una de estas localidades en zona visitante es de 20 euros.

Como es habitual en estos casos, los socios del club aragonés tendrán prioridad para obtenerlas hasta este martes a las 9.30 horas y desde el área de socio de la web del club aragonés. Las reservas se formalizarán exclusivamente mediante el pago de la entrada con tarjeta de crédito o débito en el área del abonado online. No se admitirá devolución del importe una vez realizado el pago.

Una vez recibida la confirmación (vía email) la entrada será enviada en formato PDF a partir del miércoles 13 de agosto al correo con el que se ha creado el usuario en el área de socio online. El club recuerda que las entradas de zona visitante serán nominativas, siguiendo la normativa de las autoridades, y estarán identificadas con nombre, apellidos y DNI del aficionado.

La documentación para comprobar la identidad podrá ser solicitada en el acceso a la zona visitante por el personal de Seguridad de la Real Sociedad B, que gestionará el control de entrada al estadio. No se podrá realizar cambio de nombre en la entrada. Los socios con dificultad de acceso a internet podrán dirigirse por teléfono al club.

En el caso de no agotarse las entradas, el cupo restante se anunciará a las 9.30 horas del martes 12 de agosto y se ofrecerá desde ese mismo momento directamente en las oficinas del Club, hasta las 12.00 horas del miércoles 13 de agosto. Para conseguirlas será necesario presentar DNI (original o copia) de cada aficionado pues las entradas serán nominativas y una persona podrá adquirir hasta 4 localidades, informó el propio Real Zaragoza.