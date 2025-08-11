El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa

Todo apunta a que Adrián Rodríguez no será el único portero que fichará Txema Indias este verano. Con el hispano-argentino ya en la capital aragonesa y con numerosas opciones de ser titular en el estreno liguero ante la Real Sociedad B, el director deportivo acentúa la búsqueda de otro meta destinado a competir con el recién llegado para hacerse con la titularidad del marco blanquillo.

Porque, en estos momentos, lo más probable es que Gaetan Poussin no siga en el Real Zaragoza, con el que le resta un año de contrato. El francés, consciente de que no goza de la completa confianza del club para ser el portero titular, lleva tiempo meditando su salida y el Zaragoza ya le ha dejado claro que no pondrá objeción alguna a su marcha. Poussin, más fuera que dentro en estos momentos, ya no jugó el pasado sábado el último amistoso frente al Huesca, si bien Gabi Fernández argumentó que quería recompensar al meta del filial, Obón, por su notable pretemporada.

Así, la probable marcha de Poussin, de la que ya tendría constancia el propio Adrián, dirige al Zaragoza hacia el fichaje del que sería el quinto guardameta en apenas tres temporadas. La competencia de Adrián llegaría a través de un meta de un perfil distinto al del procedente del Alavés, es decir, se apuesta por un cancerbero con experiencia en la categoría y veterano.

No será el caso de Guillermo Memo Ochoa, al que el Zaragoza no tiene previsto recurrir para integrar esa nómina de porteros del próximo curso. Indias tiene encima de la mesa desde hace tiempo el ofrecimiento del meta mexicano pero esa opción no se contempla y, de hecho, como ya publicó este diario, ni siquiera se ha respondido a esa proposición, con lo que no será en tierras aragonesas donde se cumpla el deseo del veterano arquero, de 40 años, de continuar su carrera en España (o en Europa) para tener los minutos que le ha exigido el seleccionador Javier Aguirre para disputar el próximo Mundial, que sería el sexto en la vida deportiva de Ochoa. SU ofrecimiento se añade al de otros (Antonio Adán o Slonina, entre muchos más) que no han sido estimados por la dirección deportiva.

Así que la incesante búsqueda continúa. A expensas de esa decisión final respecto al futuro inmediato de Poussin, el Zaragoza dispone de tres semanas, hasta el final del mercado, para cubrir un puesto que estaba diseñado para Andrés Fernández, cuyo plantón a última hora para irse al Almería, provocó un disgusto mayúsculo en el seno de la entidad aragonesa.

Se ha contactado con numerosos candidatos, entre los que figuran Mariño, Pacheco o Cárdenas, entre muchos otros, pero la reticencia a jugar en Segunda ha sido determinante para evitar que alguno de ellos se convierta en el quinto portero incorporado al Zaragoza en las tres últimas campañas. Femenías, fichado el pasado verano, y Poussin y Badía, llegados el curso anterior, no lograron consolidarse en una posición huérfana de estabilidad desde que las lesiones dejaron en el camino a Cristian Álvarez, retirado el pasado curso.