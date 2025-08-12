En Francia aseguran que Akouokou ha rechazado al Real Zaragoza

Se complica la llegada de Paul Akouokou al Real Zaragoza. El objetivo prioritario del club aragonés, por el momento, dice que no quiere jugar en la capital aragonesa. Así lo asegura el diario francés Le Progrès. Según este periódico, el mediocentro francés, a pesar de saber que está completamente fuera de los planes del Olympique de Lyon, no tiene ninguna intención de abandonar el club galo.

Y no es una cuestión de dinero, porque entre su actual equipo y el Real Zaragoza le cubrirían el salario de su contrato en Francia. Simplemente Akouokou está cómodo con su vida en Francia y, según este diario, "la idea de no jugar en toda la temporada no le asusta". De hecho, desde el entorno del Lyon aseguran que la de los blanquillos no es la única oferta que ha rechazado.

Paul Akouokou, de 27 años e internacional costamarfileño, llegó al Betis Deportivo en 2018 procedente del Ekenas finlandés en una carrera que antes pasó por dos equipos israelís, el Hapoel Rishon y el Beitar Jerusalem, además de por el Angers francés teniendo en cuenta que dio el salto a Europa desde su país en 2016

El interés por el futbolista, tal y como desveló en primicia este diario, venía de lejos y el equipo aragonés ha apostado muy fuerte para darle a Gabi el ancla en la medular que consideraba imprescindible para vertebrar su nuevo proyecto. Pero viendo las intenciones del africano, quizá el Real Zaragoza tenga ahora que mirar hacia otro lado.