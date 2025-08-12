Real Zaragoza
Radovanovic ya está inscrito en La Liga
El central serbio se une a Sebas Moyano y Tachi para poder disputar el primer partido de temporada
El Real Zaragoza ha completado la tercera inscripción en La Liga a nombre de Radovanovic, que ya cuenta con la autorización para jugar este domingo, 17 de agosto, frente al Real Sociedad B en Anoeta a las 17.00h. El central serbio se suma a Sebas Moyano y Tachi, los otros dos fichajes blanquillos que han recibido el visto bueno de la federación para estar a disposición de Gabi.
Aunque de los tres jugadores, el único con el que podría contar el técnico madrileño con seguridad sería Sebas Moyano. Radovanovic, al que su esguince de tobillo obliga a extremar precauciones, no ha participado junto al equipo en la sesión de este martes y Tachi queda descartado de la convocatoria para el debut liguero, el central aún no se encuentra preparado para saltar al césped por la lesión muscular que sufrió en el partido amistoso frente al Nástic de Tarragona.
