El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas

El Real Zaragoza vuelve a la carga por Dani Cárdenas. Txema Indias, director deportivo del club aragonés, ha reactivado la opción del meta del Rayo Vallecano después de haberla descartado hace unas semanas ante la inflexible postura de Martín Presa, presidente del club madrileño, que exigió un traspaso para abrlr la puerta al meta.

Pero el Zaragoza ha decidido volver a intentarlo y ha retomado los contactos en busca de la cesión del portero, de 28 años, que tiene contrato con el Rayo hasta 2027. Las opciones de los aragoneses pasan por una cesión, algo a lo que Martín Presa solo estaba dispuesto inicialmente si el club de destino se hacía cargo de la totalidad de la ficha. Posteriormente, la postura de la entidad vallecana varió hasta rechazar el préstamo y exigir un traspaso inasumible para el Zaragoza.

Cárdenas, que viajó con el equipo vallecano a Inglaterra para disputar el amistoso ante el Sunderland a pesar de haber sufrido un golpe en el encuentro de preparación ante el Atlético de Madrid, es el preferido por la dirección deportiva zaragocista para cumplir ese papel de portero con experiencia y de garantías con el que pretende completar la portería tras la reciente llegada de Adrián Rodríguez, de 24 años, cedido desde el Alavés, que este martes ha completado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Una vez que Andrés Fernández dio plantón al Zaragoza, con el que ya había alcanzado un acuerdo, para aceptar la oferta de última hora del Almería, Cárdenas pasó al primer plano.

Con el catalán y Adrián, el club aragonés completaría la reforma pretendida en una portería en la que no estará Poussin, que ultima su salida (Mirandés y Burgos, como ya avanzó este diario están interesados). El meta francés, de hecho, se ha ejercitado aparte este martes en la Ciudad Deportiva al estar abrochando una despedida que pondría fin a dos temporadas en el Zaragoza.