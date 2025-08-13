Radovanovic y Keidi, casi descartados para el debut, no entrenan y Poussin ya no aparece por la Ciudad Deportiva

Casi todo igual en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza. El problema es que cada vez menos para el debut liguero en Anoeta y Gabi sigue teniendo el equipo cogido por alfileres para el duelo ante la Real Sociedad B. Ni Keidi Bare ni Radovanovic, lastrados con problemas físicos en la rodilla y en el tobillo, respectivamente, han podido reincorporarse este miércoles al grupo y su participación en el estreno del domingo comienza a parecer una quimera.

Sustituir al albanés le resultará mucho más sencillo al técnico madrileño, pero si se confirma la baja de Radovanovic la papeleta que le queda a Gabi, sin centrales del primer equipo para el debut, será complicada de resolver. Por el momento, el zaguero que le pidió al club el entrenador zaragocista no llega y es más que probable que, entre algún jugador reconvertido y algún futbolista de la cantera, la defensa con la que se plante el Real Zaragoza sea totalmente experimental.

Por lo demás, la otra noticia que ha dejado la sesión de trabajo es la nueva ausencia de Gaetan Poussin. Pero esta vez, el arquero francés ni ha aparecido por las instalaciones de la Ciudad Deportiva como sí hizo este martes. La salida del galo es un hecho a falta de confirmación oficial mientras desde las oficinas blanquillas se sigue trabajando a destajo para incorporar un guardameta que, tras la llegada de Adrián Rodríguez, complete la renovada portería zaragocista.