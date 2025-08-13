El Real Zaragoza traspasa a Pablo Cortés al Deportivo

Era solo cuestión de tiempo. Pablo Cortés deja de ser jugador del Real Zaragoza para pasar a formar parte del Deportivo tras cerrarse una operación que ya avanzó este diario y a la que desde hace tiempo faltaba solo por abrochar la vía definitiva a través de la que el canterano abandona la disciplina zaragocista.

Finalmente, como ha anunciado el club este miércoles, Cortés se marcha a Galicia a través de un traspaso para las dos próximas temporadas, por lo que el Real Zaragoza cede en su pretensión de que el talentoso atacante aragonés se marchara cedido el año que le restaba de contrato. Para ello debía haber renovado antes o bien acogerse a la misma fórmula que se ha llevado con Jaime Vallejo, que ha sido cedido al Eldense con la opción para el club, hasta el 30 de junio, de renovarle dos años con el primer equipo. El traspaso, a coste cero, incluye un porcentaje para el Zaragoza de una venta futura del jugador a otro equipo.

"El Real Zaragoza y el RC Deportivo de La Coruña han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pablo Cortés al cuadro gallego", resume el Zaragoza, que recuerda el paso de Cortés por la entidad. "Cortés llegó a la Ciudad Deportiva con apenas 10 años, en categoría alevín. Desde entonces fue dando pasos progresivos hasta consolidarse en el Deportivo Aragón. Ha militado en el filial blanquillo en las últimas cuatro temporadas, tras finalizar su etapa como juvenil. E incluso en la temporada 2023-24 llegó a debutar con el primer equipo en el tramo final del curso, en un partido en Butarque frente al CD Leganés"

El canterano, que realizó este verano la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Gabi con el primer equipo en Los Ángeles de San Rafael, "emprende ahora un nuevo reto lejos de casa y desde el Real Zaragoza le deseamos lo mejor en el futuro. ¡Gracias, Pablo, por tu profesionalidad y compromiso en todos estos años!", concluye el club.