Así ha sido la ofrenda y la visita al ayuntamiento del Real Zaragoza: "Hemos perdido la identidad ganadora"

Entre la historia y el presente. Entre los sueños y la realidad. Si algo ha demostrado la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar y la visita al ayuntamiento del Real Zaragoza es que, por mucho que se intenten poner los pies en la tierra, esta ciudad solo piensa en una cosa cuando le hablan de su equipo: el ascenso.

Aunque se ha repetido en muchas ocasiones que casi está prohibido nombrar esa palabra, a la Virgen del Pilar no le vas a pedir una permanencia. Sería incluso una falta de respeto a la Pilarica apuntar hacia un objetivo tan poco ambicioso. Por eso, en las palabras que Francho Serrano dedicó a la patrona de Zaragoza en la ofrenda, la súplica, aun sin nombrar el sueño explícitamente, fue clara: "Ayúdanos para que el Real Zaragoza recupere su época gloriosa".

En la decimotercera temporada consecutiva y con una plantilla y un proyecto, en la misma semana de empezar la competición, con más dudas que certezas, da la impresión de que solo queda rezar para dejar atrás demasiados años de penurias y estar cerca por fin del ansiado objetivo. Y para venerar y pedirle un favor divino, todos los zaragozanos, y por ende el club aragonés, saben a quién acudir. Incluso la voz de Dios, en representación del Cabildo de Zaragoza, aseguró que la Virgen del Pilar "va a interceder por vosotros en este momento de dificultad y devuelva al Real Zaragoza, patrimonio cultural de la ciudad, al lugar que se merece".

La comitiva zaragocista estuvo compuesta por miembros de la directiva, con Fernando López, el director general, a la cabeza, por el cuerpo técnico y por los jugadores, La ausencia más destacada fue la de Poussin y ya solo falta que el club aragonés haga oficial su marcha.

Tras la habitual foto de familia, el Real Zaragoza se dirigió hacia el ayuntamiento y ahí Alfonso Mendoza, alcalde en funciones en ausencia de Natalia Chueca, tampoco se cortó un pelo a la hora de señalar el objetivo. "Este es el año. Os emplazo a mayo para celebrar en el balcón", aseguró Mendoza. Unas palabras que no parecieron no gustar demasiado en el seno zaragocista. "Venimos de una temporada de un 1. Hablar de objetivos no es realista, yo estoy tranquilo. Lo que puedo prometer es que la afición va a ver un Zaragoza con el que se identifique", dijo Gabi.

Momentos antes, el que había tomado la palabra era Fernando López, que sacó pecho del estado actual del club. "El Real Zaragoza está mejor que como nos lo encontramos. El proceso de cambio y transformación está empezando a dar sus frutos", valoró el director general. Hablaba, se entiende, de lo que sucede fuera del campo, porque después López subrayó cuál es para él el "reto más grande" del equipo esta temporada: "Hemos perdido nuestra identidad. Hay que recuperarla".