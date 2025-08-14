El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: "Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos"

Que Txema Indias pensaba tener la plantilla más avanzada a tan solo 72 horas del inicio de la competición oficial es un hecho. Que todavía tiene algo más de dos semanas para acabar su obra, también. Pero a 14 de agosto, el director deportivo está preocupado. Así lo ha admitido en la presentación de Valery y de Adrián Rodríguez. "Tranquilo no estoy, uno no domina el mercado", afirmó.

De más a menos urgente, el vasco comenzó a hablar de la necesidad central que tiene el Real Zaragoza, aunque apuntó a la mala suerte como circunstancia incontrolable que ha hecho que la defensa zaragocista esté temblando antes del estreno liguero. "El puesto de central está siendo más complicado porque hemos tenido inconvenientes. Tenemos tres, pero con las desgracias de Kosa, Tachi y Radovanovic nos puede el agobio de que no los tenemos para el primer partido", valoró un Indias que acabó reconociendo, aunque no explícitamente, que quiere que lleguen todavía un par de centrales más: "La particularidad de Kosa nos hará ver si necesitamos cuatro o cinco centrales al final".

Ya es seguro que no va a llegar ningún refuerzo más para el debut frente a la Real Sociedad B del domingo, pero en otras comparecencias el director deportivo zaragocista había hablado con más rotundidad sobre algunas operaciones, esta vez se mostró más cauto. "Hay cosas abiertas e interesantes, pero no sé cuánto de avanzado. Ojalá lleguen a buen puerto, espero que podamos cerrar la mejor plantilla posible", afirmó antes de calcar el mensaje que dio Gabi tras el último encuentro de preparación: "Si quisiéramos tener la plantilla cerrada, la tendríamos. Las prisas y la agonía te llevan a equivocarte seguro".

Siguiendo en esa misma línea, Txema subrayó que "si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos. Quiero tener una buena plantilla cerrada para 42 jornadas. Mi objetivo es darle las mejores herramientas al entrenador. No es solo cuestión del límite salarial, también de fichas", incidió, abocando al Real Zaragoza a un final de mercado frenético.

Como no podía ser de otra manera, Indias habló de la salida, todavía no oficial, de Gaetan Poussin y apuntó claramente a que ha sido una decisión tomada unilateralmente por el arquero. "Él nos ha expresado su incomodidad y que estaba valorando la posibilidad de salir. Ha pedido permiso para viajar a Francia. Vamos a esperar primero si hay salida, pero debemos estar pendientes del mercado de porteros, que pensaba que ya no tendría que estar", dijo el vasco, que pareció mandar un aviso a navegantes:" Si te llama un jugador y dice que está incómodo, prefiero buscar una alternativa. No lo he forzado yo. Si algún jugador llama, lo voy a escuchar por el bien del Real Zaragoza. No se tomará ninguna decisión que perjudique al club. Debemos ser fuertes en el vestuario con gente comprometida".