Real Zaragoza
El portero del debut del Real Zaragoza ya está inscrito: Adrián Rodríguez ya aparece en LaLiga
Con Paulino también en la lista, el único fichaje que queda por dar de alta es Valery
A cuentagotas ha ido inscribiendo el Real Zaragoza a sus nuevos futbolistas en LaLiga. Los dos últimos en sumarse a la lista son Paulino y Adrián Rodríguez. El caso del arquero era primordial porque, tras el adiós de Poussin, el español es el único portero de la primera plantilla blanquilla y será el titular en el estreno de los de Gabi ante la Real Sociedad
Ya lo estaban los jugadores que primero llegaron en el verano: Tachi, Radovanovic, Pomares y Sebas Moyano. Se espera que durante las horas que faltan para el debut, el club haga lo propio con Valery. Además, tampoco aparecen en LaLiga Francho y Toni Moya, que como han renovado este año sus contratos deben volver a ser inscritos.
