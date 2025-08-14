Radovanovic se prueba con el grupo para ver si puede llegar al debut del Real Zaragoza

Dentro del caos que tiene montado Gabi Fernández en el centro de la defensa, la sesión de este jueves le sirvió al técnico para, al menos, albergar la esperanza de que sí que podrá contar con un central del primer equipo para el debut en Anoeta. Se trata de Radovanovic, que entrenó con el grupo para probarse y ver si puede ayudar al equipo el domingo ante la Real Sociedad B.

Su presencia en la sesión de trabajo de no garantiza que pueda entrar en la convocatoria, pero al menos no lo descarta como se podía pensar. Como al resto de compañeros, al serbio todavía le quedan dos entrenamientos para comprobar las sensaciones de su tobillo tras el infortunio que sufrió en Tarazona precisamente el primer día que se ponía la camiseta del Real Zaragoza.

Si finalmente Radovanovic no llega o, sin embargo, viaja pero no está para jugar los 90 minutos, Carlos Pomares y Yussif Saidu apuntan a ser los centrales de circunstancias que formarán de inicio en el estreno liguero del equipo aragonés. Hay que recordar que tanto Tachi como Kosa también están lesionados.