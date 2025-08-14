Real Zaragoza
El Real Zaragoza cede a Hugo Carrillo al Real Unión de Irún
El central, de 23 años, jugará en el conjunto vasco hasta final de temporada y compartirá grupo de 2ªRFEF con el Deportivo Aragón
El Deportivo Aragón sigue ultimando su plantilla para esta temporada en Segunda Federación y ha anunciado este jueves que el central Hugo Carrillo se marcha cedido al Real Unión de Irún. El defensa, de 23 años, compartirá categoría con el filial blanquillo. "Desde el Real Zaragoza deseamos a Carrillo la mejor de las suertes en esta etapa como cedido en Irún. ¡Hasta pronto, Hugo!", cierra el comunicado del club.
Carrillo ha estado trabajando con el primer equipo durante la pretemporada y ha tenido minutos en varios de los partidos de preparación de los de Gabi Fernández. El zaguero llegó al filial durante el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Xerez DFC y destacó en la segunda mitad del campeonato a las órdenes de Emilio Larraz. De los 14 duelos que podía disputar, jugó un total de 11 y todos ellos como titular.
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Real Zaragoza se lanza a por el central del Alavés Nikola Maras
- Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Pacheco traslada al Zaragoza que por ahora no se plantea jugar en Segunda
- Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División