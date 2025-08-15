Cara y cruz para el Real Zaragoza: Radovanovic se apunta al debut y Valery será baja

Tras la larga pretemporada, empieza lo serio. El Real Zaragoza debuta este domingo ante la Real Sociedad B y Gabi Fernández, su técnico, se mostró ansioso por que llegara este día en la rueda de prensa previa al debut. "Estoy tranquilo, motivado y con muchísimas ganas de empezar. Ya se huele la competición. El equipo está muy bien. Hemos tenido situaciones que nos han complicado, pero veo a todos los jugadores con capacidad para competir", comenzó el madrileño.

Donde más problemas ha tenido el Zaragoza durante la preparación ha sido en el centro de la zaga, aunque Gabi respira aliviado porque al menos Radovanovic está en condiciones de jugar. "Ayer completó el entrenamiento y hoy también. Está con muchas ganas de demostrar que su fichaje ha sido acertado", subrayó. El que no estará en San Sebastián será Valery: La intención es no convocarlo. Vino la semana pasada con un pequeño problemilla y queremos cuidarlo. Esta semana, aparte del entrenamiento con el equipo, ha hecho otro secundario para llegar en mejores condiciones. La semana que viene sí entrará en convocatoria".

Siguiendo con nombres propios, el que estará bajo los palos en el debut será Adrián Rodríguez. "Es uno de los dos porteros que hemos elegido. La experiencia la irá cogiendo con los partidos, sabiendo que es un gran portero y que por eso está en el Real Zaragoza", afirmó. Suponiendo que Radovanovic sea titular, el otro puesto está en el aire. "Tenemos varias opciones y Saidu es una de ellas. Habéis visto su potencial. Sabiendo de su juventud, que te lleva a precipitarte, y que tiene mucho margen de mejora. Tenemos a Pomares y a Juan (Sebastián). Con esas cuatro posibilidades, buscaré a dos o tres para iniciar el partido", analizó.

Del rival, la Real Sociedad B, Gabi no se fía ni un pelo. "Es un partido peligroso. Es un filial que viene de hacerlo muy bien el año pasado, con jugadores con gran potencial y bien trabajado. Muchos están con el primer equipo, que juega el sábado, por lo que el domingo estarán contra nosotros. Será complicado", valoró.

Por último, el técnico explicó como desea que juego su equipo: "Quiero un Real Zaragoza parecido al que visteis la primera parte ante el Huesca. Dominamos todas las fases del juego, siendo vertical y teniendo claro que tener el balón es para hacer daño, y que en el plano defensivo todo el mundo estaba comprometido. Mi equipo va a ser muy competitivo".