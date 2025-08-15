Gabi: "De los 100 o 150 jugadores que hemos llamado, la mayoría no han querido venir por el tema económico"

Una vez más, Gabi ha vuelto a tratar de rebajar las expectativas zaragocistas. Esta vez ha sido en la rueda de prensa previa al debut liguero de este domingo en Anoeta y lo ha vuelto volviendo a poner encima de la mesa la realidad actual del club. Sin ir más lejos, su poco poder en el mercado. "De los 100 o 150 jugadores que hemos llamado, la mayoría no han querido venir por tema económico. De los que quieren venir, estamos intentando elegir a los mejores. Estamos teniendo paciencia para hacer fichajes de nivel y vamos a seguir por ese camino", señaló.

Sin medias tintas siguió por ese discurso el técnico. "No me quiero frustrar. Sé dónde estoy. No culpo a nadie, pero esto es una herencia de lo que ha sido el Real Zaragoza, por eso siempre he pedido tiempo. El año que viene será mucho mejor por el tema económico, porque se irán resolviendo herencias pasadas para hacer otras valoraciones e inversiones. Hoy, la situación económica es la que es y me adapto a lo que hay", analizó Gabi.

También incidió, como en otras ocasiones, que si el Real Zaragoza quisiera tener ya la plantilla completa la tendría, pero que su hoja de ruta en el mercado está clara y ni lo que pase en los primeros partidos ligueros antes de septiembre la va a variar. "El plan será el mismo pase lo que pase este mes. Tenemos claro que debe venir otro portero si sale Poussin, otro central sí o sí, y queremos reforzar el centro del campo. Después, conforme vayan saliendo jugadores, si salen, se irá completando", valoró.

Precisamente de la marcha de Gaetan Poussin habló el madrileño. "El primer día tuve una conversación con él donde me dijo que era su último año de contrato y quería tener seguridad de jugar. Yo no aseguro eso nadie que iba a jugar. Para mí era un jugador importante, como todos. Si decidía salir, no iba a poner problema, y así ha sido. Nos adaptamos a las situaciones de los jugadores. A nadie le garantizo jugar, solo un trato igual a todos, sobre todo en lo humano", explicó.

Volviendo al mercado, Gabi Fernández dio por seguras "las llegadas, al menos de otro portero, un central y un pivote". Si en estos 15 días sale uno de los 4 delanteros u otra posición, se valorará traer otro central", apuntilló el zaragocista. Está cantado que algún adiós habrá más (el de Bakis es el más obvio). "Los que tienen que salir, ya lo saben. En esta semana ya me centro en el partido y la competición. Los que saben que no cuento con ellos ya lo saben", subrayó el entrenador.