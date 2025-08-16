Bakis, Borge y Cuenca, fuera de la primera lista de 21 jugadores de Gabi

Era esperado ya que ninguno de ellos hasta este sábado había sido inscrito en LaLiga, pero la primera lista de Gabi dejó claro que el entrenador madrileño no cuenta con Sinan Bakis, Marcos Cuenca y Andrés Borge, que era el que más posibilidades tenía de quedarse por su polivalencia, pero que como sus dos compañeros va a tener que buscar una salida en los 15 días que restan de mercado hasta la noche del 1 de septiembre. Ninguno de los tres futbolistas se subió al autobús rumbo a San Sebastián para medirse al filial donostiarra este domingo en una lista en la que tampoco está Valery, al que no se ve todavía apto para jugar tras ser uno de los hasta ahora siete fichajes.

Sí se estrenan en una convocatoria cinco de esos refuerzos, el meta Adrián, los defensas Radovanovic y Pomares y los extremos Sebas Moyano y Paulino, ya que Tachi está de baja por una lesión en el cuádriceps en el amistoso en Tarragona del pasado 6 de agosto. Keidi Bare, Kosa y Luis Carbonell, al que también se le debe encontrar una vía de salida, completan la lista de bajas. Mientras, del Deportivo Aragón están Yussif Saidu, que ya fue citado en tres partidos el curso pasado y que muy previsiblemente se estrenará en el once, los metas Calavia y Obón, el mediapunta Hugo Pinilla y el central Barrachina.

Lista de 21 jugadores para viajar a San Sebastián / REAL ZARAGOZA

La salida de Bakis es la más crucial de todas, ya que pese a ver reducido a la mitad el salario que percibe por los pocos minutos que tuvo en su cesión al Górnik Zabrze sigue ocupando un amplio margen por su elevada ficha, que ronda ahora los 350.000 euros con esa reducción. Bakis llegó en 2023 como gran apuesta para el ataque pero no pudo rendir al nivel esperado, también por una lesión de rodilla, ni recuperó sensaciones en Polonia, donde apenas tuvo minutos.

Con el ariete turco la idea es buscar una rescisión y la próxima semana debe ser clave para su salida. Borge, con contrato hasta 2027, y Marcos Cuenca, también hasta esa fecha aunque con un año más opcional a favor del club, apuntan a salir cedidos, si bien no puede descartarse una desvinculación, sobre todo en el caso del defensa, que estuvo cedido en el Arenteiro entre enero y junio, en Primera RFEF y con buen papel. El caso de Luis Carbonell es el más difícil por su lesión de rodilla.