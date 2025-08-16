Los debuts del Real Zaragoza en Segunda: ¿no hay dos sin tres?

Muy comentados han sido los inicios ligueros del Real Zaragoza en las dos últimas temporadas. Tan famosos como luego la tremenda caída que ha ido detrás. Pero lo cierto es que al equipo aragonés no se le han dado nada mal sus partidos de debut en los últimos tiempos. Como muestra, las dos últimas temporadas, en las que el Zaragoza consiguió empezar la Liga con una victoria y, además, dejando la portería a cero.

Especialmente brillante fue el estreno de la campaña pasada. Afrontaban los pupilos de Víctor Fernández un duro estreno, ante un recién descendido como el Cádiz y jugando fuera de casa. Pero el Real Zaragoza fue en Andalucía un ciclón que arrasó a los gaditanos, que recibieron un 0-4 que se convirtió en una de sus derrotas más abultadas ejerciendo de locales. Los goleadores ese día de los zaragozanos fueron Soberón, por partida doble, Akexte y Luna.

También empezaron con buen pie los aragoneses en el anterior curso. La 23-24 se inició con un solvente triunfo por 2-0 ante el Villarreal B y en La Romareda. En esa ocasión, con Fran Escribá en el banquillo, el Real Zaragoza superó al filial amarillo con goles de Francho y Maikel Mesa. Esos dos tantos, que llegaron ambos en la segunda parte, protagonizaron el mejor de los estrenos posibles, aunque también el buen hacer zaragocista se acabó esfumando. Los de Gabi buscarán, precisamente ante otro equipo filial, hacer bueno el refrán de que no hay dos sin tres.

Echando la vista más hacia atrás, desde que el Real Zaragoza consumó su último descenso a Segunda División, el resultado que más veces ha cosechado en el partido inaugural ha sido el de empate, un total de seis veces en las doce temporadas consecutivas en la categoría de plata. En la 22-23, con Juan Carlos Carcedo como entrenador, el equipo logró ante Las Palmas unas meritorias tablas en la isla canaria en un encuentro que acabó sin goles.

De igual modo, con 0-0, acabó el debut en la 21-22. En este caso ante el Ibiza en La Romareda. Fue un mal partido de los de, por aquel entonces, Juan Ignacio Martínez, en una jornada sin ideas y sin pólvora. También se empató en la 20-21, esta vez con goles. En el estadio municipal Real Zaragoza y de nuevo Las Palmas firmaron un atractivo reparto de puntos (2-2) con un tanto de Javi Ros y otro gol en propia puerta.

Para encontrar la siguiente victoria del equipo aragonés en el primer partido oficial del curso hay que remontarse hasta 2019, cuando el Real Zaragoza se impuso por 2-0 al Tenerife en un gran partido que se recuerda por el debut de Shinji Kagawa. También se ganó, y también en La Romareda, en el inicio de la temporada 18-19. En esa ocasión fue ante el Rayo Majadahonda en un sólido encuentro con goles de Jorge Pombo y Javi Ros de penalti.

La única derrota en el debut liguero en estas doce temporadas consecutivas en Segunda fue en el año 2017, cuando el Zaragoza, con Natxo González en el banquillo, se volvió de vacío de Tenerife (1-0). Sí que logró la victoria el año anterior, venciendo 3-1 al UCAM Murcia con dos goles de Ángel y uno de Manu Lanzarote.

Los tres primeros años en Segunda, el Real Zaragoza volvió a su resultado fetiche, el empate. Los aragoneses empataron ante Mirandés y Murcia por idéntico marcador (1-1) y ante el Recreativo de Huelva sin goles.