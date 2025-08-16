Guti y Calero se incorporan a la capitanía del Real Zaragoza

Las salidas de Lluís López en junio, al no renovar su contrato, y de Cristian Álvarez tras retirarse en enero obligaban a un cambio de guardia en la capitanía del Real Zaragoza, donde Francho Serrano, recién renovado y bandera estaba claro que iba a dar el salto en el escalafón para ser el primer capitán del equipo, tomando el relevo de Lluís López. Keidi Bare, ahora lesionado en la rodilla y que ha podido salir en este verano, pasa a ser el segundo teniendo en cuenta que hace un año fue designado por Víctor para estar entre los cuatro elegidos pese a llevar solo unas semanas en la entidad tras su fichaje.

Ahora, Raúl Guti, fichado desde el Elche en enero en propiedad tras su primer regreso en el mercado invernal de 2024, entonces cedido del conjunto ilicitano, era candidato claro a estar en la terna de capitanes y asi lo ha elegido la plantilla, con el visto bueno del cuerpo técnico, mientras que el círculo lo cierra Iván Calero, que llegó hace un año traspasado del Cartagena y que también como sus tres compañeros representa un perfil de veteranía y experiencia en Segunda, además de peso específico en el vestuario.

Francho, Cristian, Lluís y Keidi, al comienzo de la temporada pasada. / REAL ZARAGOZA

En la temporada 23-24, los capitanes del Real Zaragoza fueron Cristian Álvarez, Jair Amador, Carlos Nieto, Lluís López y Maikel Mesa, este último, a pesar de ser recién llegado, fue una elección sorpresiva como quinto capitán. Para la temporada 24-25, fueron Lluís López, Cristian Álvarez, Francho Serrano y Keidi Bare, un terna de cuatro en la que ahora están Francho, Keidi Bare, Guti y Calero. Ninguno de ellos es un recién llegado al club como sí sucedió con Maikel Mesa y Keidi Bare.