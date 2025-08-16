La salida de Poussin ya es oficial, firma por el Red Star de la Segunda francesa

Gaetan Poussin ya es historia en el Real Zaragoza, ya que el club aragonés y el Red Star Footbal Club galo, que milita en la Ligue 2 de ese país, han hecho oficial el acuerdo de traspaso por el que el arquero, tras dos años de blanquillo de muy desigual rendimiento, hace las malestas para jugar en el equipo de Saint Ouen, una localidad al norte de París y uno de los históricos venidos a menos en el fútbol galo, a la espera de recuperar un puesto en la élite. Poussin llegó al Zaragoza desde el Girondins, club en el que se formó, y ahora retorna a la Segunda de su país.

Tal y como adelantó este diario el pasado 23 de julio, Poussin, al que le restaba una campaña más de contrato, veía con buenos ojos salir tras ser informado a principio de la preparación del equipo de la idea de que el Zaragoza iba a fichar a dos arqueros y así se lo transmitió al club. Entonces, a la espera de esos refuerzos en la portería, el meta trabajó con normalidad en la pretemporada, pero Mirandés o Burgos mostraron interés en él y sus agentes buscaron otras salidas en España, Portugal o Frabcia hasta que a comienzos de esta semana la posibilidad del Red Star tomó forma.

La visión de Gabi

"El primer día tuve una conversación con él donde me dijo que era su último año de contrato y quería tener seguridad de jugar. Yo no aseguro eso nadie que iba a jugar. Para mí era un jugador importante, como todos. Si decidía salir, no iba a poner problema, y así ha sido. Nos adaptamos a las situaciones de los jugadores. A nadie le garantizo jugar, solo un trato igual a todos, sobre todo en lo humano", explico Gabi el pasado viernes.

Esta última semana de preparación ya no disputó el el Memorial Carlos Lapetra ante el Huesca y no se ejercitó con el equipo desde el martes, cuando ya viajó a París para ultimar ese traspaso que pone fin a dos temporadas desde que llegó al Zaragoza en 2023 y como putes ade Juan carlos Cordero. Un mal primer curso, con errores garrafales en Gijón o en Copa frente al Atzeneta, le colocó en la rampa de salida en enero, cuando llegó Badía, o en el verano pasado, donde tuvo la mudanza hecha en junio pasado, pero víctor Fernández decidió apostar por su continuidad y tras comenzar de suplente en Cádiz fue el guardameta que más jugó el curso pasado (33 partidos de Liga, 32 de inicio) por delante de Femenías, alternando grandes actuaciones con otras más grises, aunque con Gabi fue fijo y anotó un gol decisivo ante el Eibar para lograr empatar en La Romareda

"El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con el Red Star Football Club para el traspaso de Gaëtan Poussin al conjunto parisino. Poussin, que llegó a La Romareda en verano de 2023 procedente del Girondins de Burdeos, ha defendido la portería blanquilla hasta en 38 ocasiones, 37 de ellas en LaLiga Hypermotion y una más en la Copa del Rey. Desde el Real Zaragoza le damos las gracias por su profesionalidad, compromiso y compañerismo en esta etapa, deseándole lo mejor de cara al futuro", ha asegurado la entidad en su página web este sábado.

El Zaragoza debe fichar a un arquero con rol de titular y el favorito es Dani Cárdenas, de compleja negociación con el Rayo Vallecano. En Anoeta ante el Sanse el titular será Adrián Rodríguez, recién llegado al equipo

Urgencia en la portería

El Zaragoza ya fichó para la portería a Adrián Rodríguez, cedido sin opción de compra desde el Deportivo Alavés y que será titular ese domingo en Anoeta ante el Sanse, y debe incorporar a otro guardameta que llegue con el rol de titular y donde las gestiones de Txema Indias y Gabi han sido muchas. Ahora mismo, la apuesta principal como casi todo el verano es Dani Cárdenas en una compleja negociación con el Rayo que ha tenido idas y venidas, ya que que el cuadro madrileño llegó a pedir traspaso por el meta catalán, y que se ha roto ya en un par de ocasiones, aunque se ha retomado, pero el equipo rayista quiere esperar a fichar a un arquero antes de dar salida en forma de cesión a Cárdenas.

Fran Vieites, libre tras rescindir en el Betis, Álvaro Fernández, si se marcha del Sevilla aunque de elevados emolumentos, o Tomas Vaclick, que está sin equipo, pueden ser otras alternativas para reforzar una portería que ha registrado muchos vaivenes en los últimos aaños y también en este verano.