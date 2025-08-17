La contracrónica del Real Sociedad B-Real Zaragoza: mismo perro con distinto collar

Muchas semanas llevaba el zaragocismo esperando el 17 de agosto. Este era el día en el que el nuevo proyecto (aunque todavía incompleto) del equipo aragonés echaba a andar en la decimotercera temporada consecutiva del Real Zaragoza en Segunda División. Seguro que este año es en el que las expectativas están más bajas, pero iniciar el curso oficial con una derrota ante un filial tampoco anima a levantarlas demasiado.

Y eso que los aragoneses se plantaron en Anoeta con muchas caras nuevas. De hecho, todas las que pudo poner Gabi sobre el césped, las puso. Con Tachi en la enfermería y Valery en plena pretemporada, los cinco fichajes que el técnico tuvo a su disposición (Adrián Rodríguez, Radovanovic, Pomares, Sebas Moyano y Paulino) fueron titulares. A ellos hay que sumarle a Juan Sebastián, cedido la campaña en el Alcorcón, que fue el mejor del partido y cumplió con creces tanto en el lateral como de central.

Pero no fue suficiente. A pesar de que el Real Zaragoza no mereció perder, ni mucho menos, en su estreno, los aragoneses se volvieron vacíos de San Sebastián. Aunque los rostros eran diferentes, las sensaciones fueron bastante parecidas a las de cualquier encuentro del pasado año. Quiero y no puedo. Lo intento pero no encuentro la fluidez ni la continuidad necesaria para avasallar a una Real Sociedad B que debería haber sufrido más para llevarse los tres puntos en su estreno en Segunda.

Y eso que el inicio fue bueno, bastante bueno. Precisamente, los dos más destacados en ataque fueron dos de los nuevos. Desde los dos extremos, Sebas Moyano y Paulino fueron las puntas de lanza de una buena carta de presentación zaragocista. Enérgicos, participativos e incisivos, los dos fueron los que crearon mayor sensación de peligro. Aunque no es menos cierto que los dos fueron de menos a más y acabaron algo desesperados, como si la nube de frustración que no abandona al equipo aragonés hubiera acabado atrapándolos y empapándolos.

Porque prácticamente en la primera vez que Adrián Rodríguez salía en pantalla, los de Gabi recibieron el único tanto del encuentro. No tuvo culpa el arquero en el gol porque la defensa, en un clamoroso falló que le costó al equipo al menos un punto, lo dejó vendido. Un error que empeña el estreno de los dos fichajes defensivos. Ambos aprobaron porque tanto Radovanovic, hasta que aguantó, como un Pomares fuera de posición cumplieron con su papel en un día que la defensa cogida con pinzas que tenía a su disposición Gabi podría haber sufrido más.

No lo hizo porque Juan Sebastián se multiplicó sobre el césped de Anoeta y porque la Real Sociedad B encontró sin casi esperarlo el premio de adelantarse y ya no necesitaba más. Con Valery en casa, no tenía ya Gabi ningún jugador nuevo para intentar darle la vuelta al marcador. Eso sí, el técnico se había reservado a la vieja guardia en el banquillo. Pero ni Soberón, ni Pau Sans ni el tardío Bazdar pudieron evitar la triste derrota en el debut. Un día en el que se vio, a falta de lo que todavía tiene que llegar antes del final del mercado, a un equipo con un traje diferente bordado a base de fichajes, pero que no dio la sensación de ser un nuevo Real Zaragoza. El mismo perro con distinto collar.