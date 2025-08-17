El exzaragocista Adu Ares jugará en el Eibar

Adu Ares proseguirá su carrera en el Eibar tras su año de cesión en el Real Zaragoza, aunque lo hará en propiedad, ya que el Athletic Club y la SD Eibar han llegado a un acuerdo para que el extremo juegue en la entidad armera, por la que firma hasta 2030 por cinco temporadas tras estar la mayor parte de su carrera en el athletic ya que entró en las categorías inferiores en Lezama. En el Eibar también coincidirá con Jair Amador, con el que estuvo en el zaragoza la temporada pasada.

Ares, una petición expresa de Víctor Fernández el verano pasado, estuvo cedido por el Athletic en el Zaragoza con un rendimiento irregular, de menos a más, y con 32 partidos oficiales, 30 de ellos de Liga, con cinco tantos, tres marcados en el torneo copero y dos asistencias. Su cesión no contemplaba una opción de compra y el Zaragoza no negoció una continuidad en forma de préstamo pese a que fue importante en el tramo final con Gabi.

En el acuerdo, el Athletic "se reserva un porcentaje de una futura venta, un derecho de tanteo y una opción de recompra de los derechos del jugador", además de "unos ingresos variables por éxitos individuales y colectivos del futbolista bilbaíno". La operación incluye también "la cesión", ya anunciada por ambos clubes, del jugador Iker Aldai para que dispute la temporada 2025-26 con el Bilbao Athletic, el primer filial rojiblanco.

Adu Ares (23 años) deja el Athletic con 27 partidos oficiales y dos goles marcados ante el UE Rubí en la primera ronda de la Copa del Rey que terminó ganando el equipo vasco en 2024. El ya jugador del Eibar debutó como león el 15 de agosto de 2022 en la primera jornada de LaLiga de la temporada 2022-23 ante el RCD Mallorca.