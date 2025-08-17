Impotencia para empezar

El estreno liguero del Real Zaragoza en el Reale Arena ante una Real Sociedad B muy justa en su nivel, y recién ascendida, fue un ejercicio de impotencia por parte del equipo zaragocista, que cayó derrotado probablemente sin merecerlo, ya que fue mejor en la primera parte, cuando una transición culminada por Ochieng supuso la ventaja para el cuadro local en una transición bien trabajada por el filial realista. El Zaragoza rebajó el nivel tras el descanso, donde también hizo méritos para anotar, pero se topó con su propia ineficacia y con dos paradas del poco ortodoxo Aitor Fraga para irse de vacío y con la sensación de que el inicio liguero le ha pillado al equipo muy lejos de lo que debe ser la apuesta buscada por Gabi.

Al Zaragoza le quedan muchas piezas por llegar, tres de ellas oficiales por boca de Gabi y Txema Indias y algunas más en las expectativas, y está en pleno proceso de ensamblaje, pero suscribió más méritos de los que obtuvo en un marcador en el que el Sanse supo hacer su partido para llevarse el botín y que el equipo de Gabi arrancara con una derrota dolorosa por lo vivido en el césped y por el tamaño del rival.

Con más de 1.000 zaragocistas en las gradas y con la humedad por el calor como protagonista, Gabi apostó por un once con todos los fichajes disponibles de inicio, sin Saidu (ninguno de los futbolistas del Aragón que viajó tuvo minutos) y en el que Pomares se situó en el eje junto a Radovanovic, un centro de la zaga zurdo, con lo que eso condiciona en la salida. Pero así está la plantilla a estas alturas.... Con un 4-2-3-1 en fase ofensiva (4-4-2 en el repliegue) y con Aketxe de enlace con Dani Gómez y Sebas Moyano y Paulino en las alas para que el equipo tomara las riendas del partido con un buen manejo de balón y trabajando bien en la presión de la salida del rival. Paulino comandó las acciones en el inicio, aunque fue Aketxe y con el balón parado el que generó peligro, en una falta y en dos córners donde Dani Gómez no acertó.

El Sanse no se descomponía más allá de las dudas de su portero y el Zaragoza bajó un punto en la intensidad de su presión arriba para que Adrián, que vivió poco trabajo en su estreno, tuviera que enviar a córner un disparo de Gorsabel tras una salida de balón muy deficiente de un equipo que mostraba buenas maneras en ataque y muchas más dudas atrás. Lo sabido y esperado, por otra parte. Ochieng y en menor medida Orobengoa y Mariezcurrena se aprovechaban de las espaldas de Guti y Francho y la distancia con los centrales y solo Sebas Moyano mantenía el nivel en el ataque zaragocista en la peor fase del equipo, cuando un enorme descuido del engranaje defensivo, con mención especial para Tasende, dejó solo a Ochieng en un pase de Gorosabel para que batiera a Adrián con sutileza pasada la media hora, en el 34.

El Zaragoza se levantó tras el golpe y Sebas Moyano probó en dos ocasiones, una neutralizada por Beitia y con el nervioso Fraga dando más razones para intentarlo. Un penalti que no lo pareció sobre el extremo puso fin a la primera parte con amargo sabor para un Zaragoza mejor en casi todo menos en el resultado... y en la eficacia.

La segunda parte empezó con peor color para el Zaragoza, donde Francho y Guti no podían mantener el tipo en la medular, una señal clara de las necesidades del equipo en esa zona, y Gabi no tardó en hacer cambios, sentando a Radovanovic, que llegó muy justo al duelo y no podía más para que Juan Sebastián se asentara en el eje, donde mantuvo su excelsa línea y Soberón ocupara la plaza de Dani Gómez. Pudo marcar acto seguido de esos cambios, pero Paulino remató mal y Aketxe no acertó a bocajarro ante Fraga, que había propiciado la ocasión. Soberón en una falta, también pudo empatar, pero el partido se iba diluyendo y Gabi buscó más electricidad con Pau Sans.

Paulino puso un balón con música que se encontró con Fraga y Francho tampoco estuvo certero en un remate antes de que el Zaragoza apostara por la vía de Calero para buscar el peligro por esa banda derecha, donde se capitalizó el esfuerzo zaragocista en esos últimos minutos. En ellos, con Bazdar jugando solo el tramo final y Toni Moya sin espacio, dos claros mensajes, sobre todo al serbio, el Sanse sufrió poco para mantener el resultado. Juan Sebastián evitó el segundo ante Carrera y tuvo un último remate que se fue desviado para dilapidar las opciones de un Zaragoza que comienza la Liga con más dudas que otra cosa.