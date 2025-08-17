Juan Sebastián destaca en la derrota en el Reale Arena

El canterano, de regreso de su cesión al Alcorcón en el curso pasado y tras una pretemporada en la que le costó coger su punto de forma, fue el zaragocista más destacado en el Reale Arena, tanto cuando jugó en la banda como al hacerlo en el centro de la defensa al salir del campo Radovanovic, mostrando en todo momento energía y contundencia. La insistencia de Sebas Moyano y la profundidad de Calero cuando salió además de los detalles de Paulino fueron lo más destacado de un gris Real Zaragoza en el que Tasende o Dani Gómez obtuvieron las notas más bajas.

Adrián Rodríguez | 5 |

Superado. Poco trabajo ern general y Ochieng le ganó bien en el mano a mano del gol.

Pomares | 5 |

Irregular. Mejoró la faz con Juan Sebastián de pareja y en una tarde con claroscuros.

Radovanovic | 4 |

Escaso. Llegó muy justo al choque y se notó en lo físico. No dio seguridad.

Tasende | 3 |

Débil. Falló en el gol y sufrió en su costado, poco certero en sus subidas al ataque

Francho Serrano | 5 |

Desigual. Se dejó ver mucho, pero no se impuso en la medular casi nunca.

Guti | 4 |

Apagado. Partido muy gris, sin apenas presencia en la sala de máquinas.

Paulino | 5 |

Detallista. Abusó en algunas conducciones, pero su calidad sí se dejó notar.

Aketxe | 5 |

Estratega. Lo mejor, su balón parado en un partido que fue de más a menos claramente.

Sebas Moyano | 6 |

Incisivo. Lo intentó en ataque más que ninguno y fue parado con faltas por el rival.

Dani Gómez | 3 |

Pobre. Falló un par de remates y se dejó ver poco para ser relevado.

También jugaron

Calero. Profundo |6|

Soberón. Participativo |5|

Pau Sans. Insistente |5|

Bazdar. Testimonial |sc|