Polémica en Anoeta: muchos zaragocistas se han tenido que quitar la camiseta blanquilla para entrar

En una nueva demostración de zaragocismo. Más de 1.000 aficionados del equipo aragonés se dieron cita en Anoeta, El club vasco había cedido 645 entradas y esas se agotaron de inmediato. Pero eso no frenó el ímpetu de los zaragocistas y fueron muchos los que han querido apoyar al equipo desde la grada local.

Aunque muchos de ellos se llevaron una sorpresa desagradable. Cuando se acercaron a las taquillas a comprar sus entradas, los trabajadores de la Real Sociedad instaron a los aficionados del Real Zaragoza a no lucir los colores de su equipo. Incluso hubo a varios a los que, de primeras, no se les permitió entrar a Anoeta.

No obstante, finalmente todos los zaragocistas que quisieron presenciar el partido lo pudieron hacer y el encuentro, a pesar de haber sido declarado de alto riesgo, se desarrolló sin ningún altercado en las gradas.