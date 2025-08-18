El estreno soñado de Adrián Liso: llegar y besar el santo

Tras un año de dudas y de constante sufrimiento en el Real Zaragoza, Adrián Liso vuelve a sonreír. No es para menos, porque el aragonés vivió un estreno soñado en Primera División: debut, gol y victoria. Ese tanto, además, entra en la historia del Getafe, ya que el tanto de Liso al Celta lo convierte en el tercer jugador más joven que marca con el club madrileño en la máxima categoría.

Además del tanto que inauguró el marcador, el extremo completó una gran actuación que fue reconocida por los aficionados del Getafe. Seguro que su rendimiento no pasó inadvertido para su técnico, Bordalás, que ante el Celta tampoco tenía muchos más jugadores disponibles, pero que puede ser importante para que Liso acumule la máxima experiencia en Primera posible cuando tenga más competencia.

El canterano está en calidad de cedido, por un año, en el Getafe. Las condiciones de la cesión son de un préstamo con opción de compra por tres millones por el 50% del pase, de los derechos económicos, de carácter voluntario, no sujeta a ningún objetivo, ni individual por rendimiento, ni global por el club, como la permanencia, por ejemplo, y a ejecutar antes del 30 de junio de 2026. Si se ejecuta, firma en propiedad por el Getafe hasta 2030 y, si no, vuelve, al Zaragoza, donde tiene contrato hasta 2029 tras su renovación de hace un año.