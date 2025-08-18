Se rompe a última hora la cesión de Iván Azón al Ipswich

Giro radical en el futuro de Iván Azón. El canterano del Real Zaragoza no jugará en el Ipswich esta temporada. Cuando todo parecía hecho y más que cerrado, ha sido el propio entrenador del equipo inglés, Kieran McKenna, el que ha confirmado que se han roto la cesión: "No hemos avanzado en las negociaciones; el acuerdo no se ha cerrado".

El motivo fueron las discrepancias entre los italianos y los británicos en los flecos del préstamo. En principio, el Ipswich iba a pagar dos millones de euros por la cesión del exzaragocista. Además, el club inglés, en la Championship, tenía una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros en caso de que logre el ascenso a la Premier League. Aunque todo eso ahora ha quedado en papel mojado.

Iván Azón ya estaba en Inglaterra, pero ha tenido que coger un avión de regreso a Italia. El exzaragocista ha completado una buena pretemporada con el Como, anotando 4 goles durante la preparación, pero la reciente llegada de Álvaro Morata, además de una zona ofensiva muy poblada, parecía cerrarle las opciones de seguir en el conjunto entrenado por Cesc Fábregas. Aunque por el momento continúa en el cuadro italiano, la idea del Como sigue siendo buscarle una salida, aunque ya no será al Ipswich y puede reabrirse la opción del Valencia.