Samed Bazdar, convocado con Bosnia, baja para el partido ante el Valladolid

El delantero jugará dos partidos con su selección y no estará disponible para la jornada 4

Bazdar, durante un entrenamiento de pretemporada en Benasque / Jaime Galindo

Samed Bazdar no jugará el Real Zaragoza-Valladolid del día 6 de septiembre. Por aquel entonces, el bosnio estará concentrado con Bosnia, que ha hecho oficial este lunes la convocatoria y en ella, como suele ser habitual, el delantero.

El mismo día que el Zaragoza juega ante los vallisoletanos en el Ibercaja Estadio, Bosnia lo hará contra la débil San Marino. Además, tres días después, el 9 de septiembre, Bazdar y los suyos se medirán a Austria. Los dos encuentros son clasificatorios para el próximo Mundial.

Samed volverá entonces a Zaragoza y se pondrá a disposición de Gabi. Si no hay ningún tipo de contratiempo, el ariete estará disponible para la jornada 5, en la que los blanquillos recibirán al Albacete.

