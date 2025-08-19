El asedio sin premio del Real Zaragoza en Anoeta: el visitante que más remató en la primera jornada

No todos fueron malas noticias en el estreno del debut Real Zaragoza. Los de Gabi se fueron de Anoeta de vacío y sin haber marcado ni un gol, pero no fue porque no lo intentaron. De hecho, probaron suerte sin descanso, hasta en 18 ocasiones, una cifra que le convierte en el visitante que más remates hizo en la primera jornada.

Ningún equipo que le tocó viajar en el debut chutó más veces que los aragoneses. Muy de cerca le siguió el Albacete, que realizó 17 tiros, aunque los manchegos estuvieron mucho más acertados y marcaron cuatro goles. También probó fortuna 17 veces el Castellón en El Sardinero, aunque eso, como al Zaragoza, no le sirvió para evitar la derrota.

Hasta en 15 ocasiones dispararon el Córdoba y el Deportivo de La Coruña, una insistencia que les valió a los gallegos para ganar al Granada en Los Cármenes, pero que no sirvió de nada a los andaluces, que cayeron en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

Los que se llevaron la palma, en cuanto a remates se refiere, en la primera jornada de Segunda División fueron dos conjuntos que debutaron en casa. El Almería remató hasta 31 veces en el encuentro loco ante el Albacete (4-4) y el Cádiz hizo 24 tiros en su victoria por la mínima (1-0) ante el Mirandés.

Aunque siempre es preferible rematar más que el rival , en el estreno de la competición el fútbol volvió a demostrar que es el deporte en el que menos se impone la lógica y esta vez al Real Zaragoza le tocó sufrirlo. Porque el asedio a la portería defendida por Fraga no tuvo premio. Aunque de los 18 tiros de los de Gabi, solo fueron 5 los que fueron entre los tres palos. Eso sí, lo normal es que alguna de las clamorosas ocasiones, como las de Aketxe o Sebas Moyano, hubieran acabado en gol.

A balón parado

La insistencia del Zaragoza también se puede comprobar en la cantidad de córners que sacó, un total de 9 (la Real Sociedad B solo 2). La mayoría llegaron en la primera parte, pero a pesar de tener un especialista a balón parado como Aketxe, los aragoneses no consiguieron generar demasiado peligro en esas acciones. También tuvieron los de Gabi el dominó de la posesión (un 60% del tiempo), pero tampoco les sirvió de mucho.

En definitiva, números que justifican la sensación de que el Real Zaragoza no mereció perder en Anoeta. Sin embargo, lo hizo. Por tanto, de cara al segundo encuentro de la Liga, ante el Andorra el sábado, una de las muchas tareas que tendrán que trabajar los aragoneses es afinar la puntería de cara a puerta para que, en el Ibercaja Estadio, pueda llegar el primer gol del curso y, a su vez, la primera victoria.