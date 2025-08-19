El Real Zaragoza comunica a Borge que no cuenta con él

El Real Zaragoza tiene la intención de desprenderse de Andres Borge. Así se lo ha comunicado ya al futbolista, que tenía esperanzas de formar parte de la plantilla para la temporada que acaba de empezar. Pero el canterano, con contrato hasta junio de 2027, deberá seguir su carrera en otro destino porque el club aragonés trabaja en su salida, ya sea en forma de cesión o de rescisión.

La decisión se ha tomado en los últimos días, ya que durante el verano Borge ha hecho dudar a Gabi durante la pretemporada. El madrileño valoró seriamente la posibilidad de que se quedara, pero finalmente, y a expensas de los refuerzos que todavía faltan por llegar, ha decidido que no tiene hueco en su equipo. La polivalencia del de Binéfar, que puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la zaga, era la mayor baza para su continuidad en el Real Zaragoza, pero finalmente Borge, contra su deseo, deberá salir.

La carrera del canterano, que siempre podrá decir que marcó el primer gol del Ibercaja Estadio (ante el Deportivo Aragón), ha estado repleta de dificultades. El aragonés sufrió un esguince de rodilla en enero de 2024 y se rompió el cruzado a finales de febrero para ser operado el 14 de marzo. Antes, a finales de noviembre, el club ejecutó la opción por renovar su contrato por tres años, hasta junio de 2027, para ser miembro de la primera plantilla a todos los efectos. Pero antes ya había sufrido otra grave lesión de rodilla. Fue en diciembre de 2020, un año después de su debut con el primer equipo en Copa ante el Socuéllamos y con Víctor Fernández en el banquillo.

El pasado mes de enero, tras comunicarle el Real Zaragoza que no tendría ficha, fue cedido al Arenteiro, de Primera RFEF, donde tuvo los minutos pretendidos tras su lesión de cruzado. Participó en 16 encuentros, en 13 de ellos formando parte del once inicial.