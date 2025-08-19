El reto de Gabi para su Real Zaragoza: una mudanza sin fugas

Muchas cosas, la gran mayoría, son las que tiene que cambiar el nuevo Real Zaragoza para vivir una temporada atractiva, o al menos más tranquila, que la pasada. Pero hay algunas que debe tratar de mantener Gabi, como la fortaleza que mostró el equipo aragonés como local desde que el técnico madrileño llegó al banquillo de La Romareda.

Esa regularidad, ese empuje y esa unión con la grada deberá trasladarla el equipo aragonés de un estadio que ya es un amasijo de escombros al que va a ser su nuevo hogar las dos próximas temporadas, el Ibercaja Estadio. Un reto por el que pasará buena parte de las opciones de los blanquillos de cuajar una meritoria campaña.

Porque el Real Zaragoza fue uno en casa sin Gabi y otro bien diferente con él. Antes de que el exfutbolista aterrizara en Zaragoza, en las etapas de Víctor Fernández y Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, el equipo aragonés solo pudo sumar 16 de los 45 puntos que se pusieron en juego en La Romareda, siendo a esas alturas uno de los peores de toda la Segunda División como local. Una cifra, de un punto por partido, que te condena a lo que, sin embargo, los blanquillos pudieron evitar.

Porque algo cambió cuando Gabi tomó las riendas de un equipo al borde del precipicio. Consciente de que la situación límite que vivía el Real Zaragoza y conocedor del poder y la importancia que históricamente ha tenido La Romareda para empujar a los suyos, el entrenador hizo varios llamamientos a una afición que, como no podía ser de otra manera, se volcó desde el primer día.

En el reencuentro de Gabi con La Romareda, las cosas no fueron especialmente bien. El equipo no mostró demasiadas señales de reacción, pero consiguió salvar un punto frente al Córdoba con un gol de Soberón de penalti. El día clave fue ante el Mirandés. El Zaragoza estaba hundido, en descenso momentáneo, y los jabatos llegaban lanzados. Pero, con uno de los mejores ambientes que se recuerdan en La Romareda en su historia reciente, un cabezazo de Jair que remató todo el estadio comenzó a enderezar el rumbo zaragocista.

Las decisivas victorias

Empataron los dos siguientes encuentros los de Gabi en el Municipal (2-2 ante el Eibar con gol de Poussin y 1-1 en el derbi ante el Huesca). La brillantez no aparecía, pero tampoco las derrotas. De esta manera se plantó el Real Zaragoza dependiendo de sí mismo para lograr la salvación y lo consiguió de la mano de su afición. Con un agónico triunfo ante el descendido Cartagena (3-2) y una victoria por la mínima ante un Deportivo de La Coruña de vacaciones (1-0) acabó el sufrimiento de un equipo que cimentó la sufrida permanencia en su viejo hogar.

En total, el Real Zaragoza consiguió tres triunfos, tres empates y ninguna derrota en La Romareda desde que Gabi llegó al banquillo para un total de 12 de 18 puntos posibles (nueve goles a favor y seis en contra) como local. Unos números que con los ojos cerrados firmaría cualquier zaragocista para la temporada que acaba de empezar.

El escenario cambia y es una incógnita cómo le sentará al Real Zaragoza su forzosa mudanza, algo que se empezará a desvelar este sábado contra el Andorra en la primera oportunidad para Gabi y los suyos de mantener su vigor en casa y también la primera ocasión para que la afición intente trasladar la magia de La Romareda al Ibercaja Estadio.