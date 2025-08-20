La despedida de Borge. "El Real Zaragoza siempre será el club de mi vida"

Con una emotiva carta en redes sociales ha puesto punto y final Andrés Borge a su etapa en el Real Zaragoza, iniciada en 2018, hace siete años, cuando llegó a un juveil que luego hizo historia con la Liga y la Copa de Campeones. "Quiero dar las gracias de corazón tanto a mis compañeros, entrenadores, preparadores físicos, fisios y trabajadores del club, que han hecho que todo este sueño fuera posible. Y sobre todo, a esta gran afición, por estar siempre ahí, en lo bueno y en lo malo. Porque el Real Zaragoza siempre será el club de mi vida", ha escrito Borge, de 23 años y que se marcha tras llegar a un acuerdo económico por los dos cursos de contrato que le restaban, ya que en noviembre de 2023 firmó hasta 2027, y tras 12 partidos de zaragocista en el primer equipo, 11 de ellos de Liga, todos en la 23-24 tras debutar en Copa con Víctor Fernández en la 19-20 ante el Socuéllamos.

"Hoy escribo posiblemente uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Llega el momento de despedirse del club en el que he crecido durante estos 7 años, como persona y como futbolista: El Real Zaragoza", ha asegurado el futbolista, que en la segunda vuelta de la pasada temporada y tras superar una grave lesión de rodilla que se produjo en marzo de 2024 ha jugado en el Arenteiro. "Llegué con la ilusión de un niño que soñaba con vestir esta camiseta, desde entonces este club se ha convertido en mi casa, en mi familia y se ha convertido en parte de lo que soy, el lugar donde he vivido momentos inolvidables y aprendizajes que siempre me van a acompañar, pero también obstáculos duros, que me han hecho valorar aún más cada minuto que he pasado en el campo", añade

"Siempre he soñado con poder llevar al Real Zaragoza a donde se merece, a Primera División. Aunque ahora no me vaya a ser posible cumplirlo en el campo, seguiré celebrando cada logro desde la distancia y deseándoos todo lo mejor como un zaragocista más", sentencia el jugador nacido en Binéfar y que ahora con la carta de libertad buscará acomodo en otro equopo, en principio en Primera RFEF