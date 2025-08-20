Keidi Bare, Tachi y Kosa siguen al margen y no llegan ante el Andorra

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta tarde de miércoles en el Ibercaja Estadio en una sesión en la que han seguido al margen Tachi, Kosa y Keidi Bare, que no llegarán al estreno en casa ante el Andorra este sábado tras las lesiones que han sufrido en esta pretemporada y que ya les dejaron fuera del encuentro ante la Real Sociedad B. También es difícil que alguno de ellos esté ante el Castellón el 30 de agosto, donde solo el centrocampista albanés cuenta con alguna opción de poder jugar.

Keidi Bare sufrió un golpe en la rodilla derecha el pasado 2 de agosto en el partido ante el Tarazona en el Municipal turiasonense, no hubo parte médico y la baja ya se ha prolongado 19 días. Podría sufrir un leve esguince en esa zona, quizá en el ligamento lateral interno, si bien no hay confirmacion oficial de esa dolencia, aunque ya va para las tres semanas de baja y no estará ante el Andorra.

Más larga es la convalecencia de Tachi, lesionado en el cuádriceps en Tarragona con una lesión muscular en una zona siempre de riesgo porque es el músculo del golpeo, por lo que la baja difícilmente bajará del mes, así que lo normal es que hasta el duelo ante el Valladolid el sábado 6 de septiembre o más probablemente frente al Albacete el lunes 15 no esté disponible. Mientras, Kosa fue operado el 1 de agosto de una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha y le quedan al menos dos meses más de baja.

Valery, la novedad el sábado

Gabi se presenta otra vez al partido con muchas dudas en el eje de la zaga, con solo un central puro disponible, Radovanovic, al que en el Reale Arena acompañó con Pomares. El serbio no pudo terminar el duelo ante la Real Sociedad B al llegar muy justo a ese partido por las molesias en el tobillo, pero en estos entrenamientos semanales está trabajando con normalidad con el grupo. Valery, que no estuvo ante el Sanse al faltarle afinar su puesta a punto tras el problema en el hombro que sufrió en el Girona, sigue entrenando con el grupo y sí podrá estar ante el Andorra, aunque el club no le ha inscrito todavía, algo que hará en los próximos días.

Mientras, el portero Manuel Obón y los jugadores Hugo Pînilla, Hugo Barrachina y Yussif Saidu han compuesto la representación del Aragón en la sesión, ya que sus compañeros estaban en el partido amistoso del filial contra el Mestalla, mientras que del juvenil estuvieron con Gabi el meta Lucas Berrar y Jaime Sánchez.