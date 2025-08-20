El Real Zaragoza quiere mantener en su nueva casa la racha de su debut de local

El Real Zaragoza cambia este sábado ante el Andorra su escenario de debut en casa al Ibercaja Estadio, el que será su hogar en estas dos años, en las campañas 25-26 y 26-27, mientras avanza la construcción del Ibercaja Romareda, y lo cierto es que en ese cambio el equipo quiere mantener la buena racha que lleva en los estrenos ante su gente desde que dio con sus huesos en Segunda allá por 2013.

Y es que, aunque en estas temporadas, desde la 13-14 hasta la actualidad, trece consecutivas con la que acaba de comenzar con la derrota del pasado domingo en el Reale Arena frente a la Real Sociedad B, el jugar ante su público ha sido un dolor en muchos momentos, con demasiados puntos perdidos en el camino, al menos el Zaragoza ha logrado no caer en su primera cita de local en los 12 partidos disputados.

Son seis victorias y seis empates en una Romareda de mayor capacidad que el Ibercaja Estadio, donde el número de socios con derecho a asiento (zaragocistas abonados) supera por poco los 18.000 y el aforo total ronda los 20.000. En La Romareda, hasta el derribo de Gol Sur en el verano de 2024, el número de espectadores posibles estaba en casi 33.000 y el récord de socios en esta etapa en Segunda fue de 28.882 en la 23-24.

Queda por ver si esa racha se mantiene en el nuevo escenario, donde este sábado espera el Andorra, recién regresado a la categoría de plata, pero al menos la estadística sí señala que el Zaragoza comienza bien en su campo cada una de las temporadas. De hecho, la última vez que cayó en su primer encuentro de local fue en la temporada 12-13, en la última en Primera, cuando Óscar González marcó la diana que supuso la victoria del Valladolid el 20 de agosto de 2012.

Desde entonces, el Zaragoza ha sabido puntuar siempre en su primer choque de local. Ganó al Almería (3-2, en la 15-16), al UCAM Murcia (3-1, en la 16-17), al Rayo Majadahonda (2-1 en la 18-19), al Tenerife (2-0 en la 19-20), al Villarreal B (2-0, en la 23-24) y al Elche (3-0, en el curso pasado), por lo que en las dos últimas temporadas el primer partido en casa se ha resuelto con triunfo.

Mientras, los seis empates en el estreno en su feudo para el Real Zaragoza llegaron en las temporadas 13-14 (Mirandés, 0-0), 14-15 (Osasuna, 1-1), 17-18 (Granada, 1-1), 20-21 (Las Palmas, 2-2), 21-22 (Ibiza, 0-0) y 22-23 (Levante, 0-0).