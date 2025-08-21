Konteh, del Infantil B del Zaragoza al Inter pasando por Mestalla y con más de un millón de posible traspaso

El Inter de Milán ha fichado al hasta ahora delantero del cadete valencianista Amadou Konteh, con un traspaso de 150.000 euros para que juegue en el juvenil del conjunto nerazzurri esta temporada y con un porcentaje de futuro traspaso y unos bonus por objetivos que, en el mejor de los casos, pueden suponer más de un millón de euros para la entidad valencianista.

Y es que si llega al equipo primavera del Inter, al filial, hay estipulado un premio de 150.000 euros y, si da el salto a la primera plantilla interista y alcanza un número de partidos, el traspaso se eleva un millón de euros más. El jugador, nacido en la capital aragonesa, estuvo en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza hasta julno de 2022, cuando fue captado por el Valencia en una de las numerosas fugas de talento que hay en la cantera zaragocista en los últimos tiempos.

Konteh, en el anuncio de su llegada al juvenil interista. / INTER

Konteh, que creció en el barrio de Las Fuentes para dar sus primeros pasos en el Fleta y llegar al Ebro, estaba en el Infantil B zaragocista cuando dejó el club aragonés en 2022 y puso rumbo a la cantera valencianista. Nacido en enero de 2009, tenía entonces 13 años y ya estaba en la selección aragonesa sub-14 cuando dejó la entidad zaragocista, a la que había llegado tras estar hasta alevines en el Ebro. En el traspaso cerrado habría una pequeña cantidad, muy reducida, para el Zaragoza por ese primer año de infantiles por los derechos de formación que se pagan a los clubs (5% del monatnte global entre todos los equipos formadores) a partir de los 12 años (solo una campaña pues, la 21-22) cuando hay un traspaso internacional.

Konteh ya había apuntado muchas maneras en el club aragonés, pero en la cantera del Valencia ha explotado de forma definitiva. En sus dos primeras temporadas como valencianista se destapó como goleador con más de 26 goles y esta temporada en 14 partidos y 956 minutos llevaba 10 tantos hasta que en enero dejó de jugar en el equipo cadete al ver el Valencia que no iba a renovar su ficha y saber que el Inter de Milan estaba más que dispuesto a incorporar al jugador zaragozano.

Konteh, en la fila del centro en su etapa en el infantol B del Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

Es un delantero centro potente que a sus 16 años recién cumplidos ya mide más de 1’85 metros y que con su zancada es capaz de dejar atrás con facilidad a sus marcadores. Sin embargo, el Valencia ha podido sacar rédito porque el jugador accedió a firmar un contrato profesional en estos meses, al tener ya los 16 años, y el Inter de Milan no estaba dispuesto a hacer la operación sin llegar antes a un acuerdo con el Valencia CF.