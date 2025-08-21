El peligro de los recién ascendidos para el Real Zaragoza

El partido ante la Real Sociedad B del pasado domingo en Anoeta hizo el número 97 del Zaragoza ante un enemigo recién ascendido a Segunda desde que arrancó en la 13-14 la larga etapa blanquilla en la categoría de plata y que le ha llevado a ser el que más campañas acumula en esta división de forma continuada en la actualidad. Hasta la 21-22 los cuatro ascendidos llegaban desde la Segunda B y desde entonces lo hacen desde la Primera RFEF, pero el Real Zaragoza tiene que tener la guardia puesta de cara a este sábado (21.30 horas), puesto que sobre todo en la historia reciente su balance contra estos rivales es negativo, teniendo en cuenta que por el Ibercaja Estadio pasa el Andorra, que retornó a la división de plata este verano.

Al Zaragoza le han tocado en suerte en el sorteo del calendario dos equipos recién ascendidos para empezar la Liga y la primera bala, con la visita a la Real B, ya la mandó al limbo con una derrota por la mínima que ha aumentado el balance negativo en esos duelos en las doce temporadas (hasta ocho por curso porque son cuatro los enemigos con esa vitola en cada Liga) y en el inicio de la decimotercera que el equipo aragonés lleva en Segunda. En ellas ha puesto en juego 291 puntos en 97 citas ante rivales que se estrenaban en Segunda ese curso, consiguiendo 142 puntos (48,8%), menos de la mitad, con 34 victorias, un porcentaje solo ligeramente superior a un tercio de las citas, 40 empates y hasta 23 derrotas como balance. La última de ellas, la cosechada en el Reale Arena hace cinco días.

Las temporadas 16-17 (5 puntos), 23-24 (7) y 24-25 (10) son las peores ante recién ascendidos a Segunda. Las mejores, con 18, la 14-15 y la 17-18, donde el balance fue de cinco triunfos y tres empates

Viene además de una temporada el Zaragoza donde, con Víctor Fernández, Ramírez y Gabi, solo sumó 10 puntos de los 24 en liza ate recién ascendidos, aunque es verdad que los cuatro que llegaron la temporada pasada desde Primera RFEF eran enemigos de al menos alcurnia y renombre. El Zaragoza, en la última Liga, cayó en los dos duelos ante el Castellón, empató en Riazor y ganó al Deportivo en La Romareda para sellar la salvación matemática en la penúltima jornada, firmó tablas en los dos choques ante el Córdoba y también en la visita a La Romareda del Málaga, enemigo al que superó en el partido de la segunda vuelta en La Rosaleda.

En total, 10 puntos, la misma cifra e idéntico bagaje (dos victorias, cuatro empates y dos derrotas) que en la 19-20, un dato que solo se empeora en la 23-24, la penúltima temporada, con siete puntos en global y un solo triunfo por cuatro empates y tres derrotas en el curso que inició Fran Escribá y prolongaron Julio Velázquez y Víctor, mientras que el peor año ante los recién ascendidos fue en la 16-17, con solo 5 puntos, con un triunfo, dos empates y nada menos que 5 derrotas.

En el lado contrario están dos temporadas en las que el Zaragoza no anduvo lejos del pleno de puntos ante los recién ascendidos, aunque ambas no están cercanas en el tiempo. En la 14-15, con Víctor Muñoz y Popovic, y en la 17-18, con Natxo González, en dos Ligas en las que el equipo alcanzó la promoción de ascenso, firmó 18 puntos de 24, con cinco triunfos y tres empates como balance y sin caer derrotado, algo que también logró en la 21-22 con JIM, aunque con un balance más prosaico de 12 puntos y solo dos triunfos con seis tablas en el camino.

El Andorra, recién regresado a segunda, ya fue rival en esta consideración el Zaragoza en la 22-23, donde el equipo blanquillo cayó en La Romareda y logró el triunfo en el Estadi Nacional. Los rivales que más veces se han medido en esta etapa al Zaragoza con esa consideración de recién ascendidos han sido el Albacete y el Racing de Santander, hasta en tres Ligas en ambos casos, y varios más lo han hecho en dos campeonatos, algo que esta temporada consiguen el Andorra, la Real Sociedad B, que ya estuvo en l 21-22, y la Cultural Leonesa, que pisó Segunda en la 17-18, mientras que el enfrentamiento ante el Ceuta es inédito en esta etapa para el Zaragoza.