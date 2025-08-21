Valery trabaja al margen, pero está previsto que entre en la lista

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva en una sesión, la más suave de la semana antes de recibir al Andorra el sábado (21.30 horas), en la que no han estado los lesionados Kosa, Tachi y Keidi Bare, que son bajas para esa cita. Mientras, Valery Fernández se ha ejercitado al margen como parte de su puesta a punto y la idea es que el viernes, en la sesión en el Ibercaja Estadio se entrene con el grupo y el sábado entre en la convocatoria ante el conjunto andorrano en el primer duelo de local de la temporada.

Valery no debutó ante la Real Sociedad B al no llegar al 100% por la lesión en el hombro que arrastró en esta pretemporada con el Girona y desde que llegó el 8 de agosto ha estado alternando trabajo con el grupo y partes de entrenamiento individual. La idea es que ya pueda debutar y tener sus primeros minutos el sábado ante el Andorra, aunque antes el extremo gerundense tendrá que ser inscrito, ya que no figura en LaLiga, trámite que el Zaragoza completaría mañana.

Las bajas seguras

Mientras, en el entrenamiento de este jueves han estado los jugadores del Deportivo Aragón Manuel Obón, que entrará en la lista de nuevo como segundo portero, Saidu, Pinillla y Barrachina. que también estarán con toda seguridad en la citación ante el Andorra como ya estuvieron en el Reale Arena. Bakis, Luis Carbonell y Cuenca, que no han sido inscritos y a los que se les buca una salida o una solución para su futuro (Carbonell está lesionado también), tampoco estarán frente al cuadro andorrano como los lesionados Tachi, Keidi Bare y Kosa.

En el entrenamiento de este jueves ha estado Matteo Contini, exfutbolista del Zaragoza en las temporadas 09-10, cuando llegó a mitad del curso cedido por el Nápoles, con un rendimiento excelso, y 10-11, donde ya fue adquirido en propiedad por 2 millones para marcharse en el verano de 2011 al Siena. Coincidió temporada y media con Gabi, que también se fue traspasado al Atlético en esa ventana veraniega de 2011 y jugó 39 partidos de zaragocista. Ha estado presenciando la sesión y ha departido después con el entrenador del Zaragoza y con los empleados del club que quedan de su época en la entidad, como el recuperador, Andérs Ubieto.

Contini, que ahora es entrenador, se retiró en 2018 en el Pergolettese, para después pasar por el banquillo de diferentes conjuntos italianos como el Gianna Erminio, Carpi, Desenzano y Legnago, equipo en el que estuvo hasta enero pasado y ahora se encuentra sin equipo.