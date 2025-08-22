Real Zaragoza
La afición del Real Zaragoza agota las entradas para el partido ante el Castellón
Las 550 localidades para el duelo en el SkyFi Castalia del próximo 30 de agosto se han vendido en menos de dos horas
El Real Zaragoza ha informado este mismo viernes que disponía de 550 entradas para el partido de la tercera jornada de Liga frente al Castellón en el SkyFi Castalia (21.30 horas) el sábado 30 de agosto, manteniendo el precio del día del debut ante la Real Sociedad B, 20 euros, y la afición zaragocista ha respondido en poco menos de una hora y ha agotado todas las localidades. Hasta el momento, tanto en el estadio del Castellón como en Anoeta, la zona visitante estará llena por aficionados blanquillos.
Para los aficionados que han comprado la entrada hay que recordar que será enviada en formato PDF a partir del miércoles 27 de agosto al correo con el que se ha creado el usuario en el área de socio online. Las localidades de zona visitante serán nominativas, siguiendo la normativa de las autoridades, y estarán identificadas con nombre, apellidos y D.N.I. del aficionado. La documentación para comprobar la identidad podrá ser solicitada en el acceso a la zona visitante por el personal de Seguridad del CD Castellón que gestionará el control de entrada al estadio.
