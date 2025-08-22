Gabi: "El presupuesto salarial estaba consumido al 90%"

No se anda nunca por las ramas Gabi a la hora de explicarse y si hace una semana hablaba de entre 100 y 150 jugadores que el Real Zaragoza había intentado en este mercado de verano sin lograr su fichaje en la mayoría de casos por motivos económicos antes de jugar ante el Andorra este sábado lo selló algo más, reconociendo las apreturas de la entidad con el límite salarial. “Hay un control económico, que estaba consumido en el 90% al principio de pretemporada. Por ahí van los tiros, nos agarramos a lo poco que nos queda por consumir, sabiendo que es un presupuesto salarial alto, pero no tenemos mucho que nos sobre”, aseguró el entrenador en referencia a los compromisos contractuales que tenía el club al empezar esta ventana de fichajes.

Así que el margen es estrecho, aunque Gabi en un ejercicio de equilibrismo disculpa a la actual propiedad porque “la realidad del club la sabe todo el mundo, los dueños están haciendo un esfuerzo tremendo por darnos los medios necesarios. No es que no nos estén queriendo ayudar y de hecho los propietarios están saneando el club, haciendo las cosas con estabilidad y este año vamos a tener uno de los mayores presupuestos sabiendo que lo tenemos consumido”, sentenció, teniendo en cuenta que el curso pasado el límite estuvo en 11,7 millones y para esta temporada la previsión es que sea similar o algo superior.

“Sabemos que vamos a tener que esperar a última hora, tenemos que tener paciencia para no equivocarnos en estos 10 días que quedan, intentaremos acertar sobre todo en las tres piezas claves que nos van a dar la oportunidad de competir de verdad y hacer un equipo muy competitivo"

Esas dificultades han llevado a una recta final del mercado que acaba el 1 de septiembre con muchas tareas por hacer, con tres refuerzos imprescindibles, central, portero y pivote, aunque en función de las salidas va a tener que llegar algún jugador más, sobre todo otro central. “Sabemos que vamos a tener que esperar a última hora, mi ilusión y la del club y de Txema es cerrar la plantilla cuanto antes, pero tenemos que tener paciencia para no equivocarnos en estos 10 días que quedan, intentaremos acertar sobre todo en las tres pizeas claves que nos van a dar la oportunidad de competir de verdad y hacer un equipo muy competitivo. Hay que tener paciencia, sabiendo que es difícil y que lo primero que apremia es ganar al Andorra”, aseveró, asegurando que Bakis o Marcos Cuenca, que no han sido inscritos mantienen su estatus en la rampa de salida en la que ya no está el rescindido Borge, “ya que hablé con ellos y les expliqué la situación, diciendo las cosas a la cara, que es lo mejor”.

Bazdar y Toni Moya

No están en ese estatus de descartes Toni Moya y Bazdar, aunque eso no implica que puedan salir en esta recta final, teniendo en cuenta que el ariete serbio solo jugó unos minutos en el Reale y que el medio extremeño ni actuó, pero “no los considero prescindibles, todos los que estén mientras sean miembros del equipo voy a intentar sacarles el máximo rendimiento. La decisión del otro día no tiene nada que ver con que sean prescindibles, mi intuición me dijo que Samed tuviera pocos minutos y Toni ninguno, pero no tuvo nada que ver con el mercado. A lo mejor mañana puede empezar de inicio alguno de ellos".

“En el medio buscamos un jugador totalmente distinto a lo que tenemos, necesitamos un jugador posicional, que tenga pierna, que sea capaz de recuperar mucho balón"

Uno de los objetivos ya anunciados desde hace semanas es un pivote, un centrocampista que haga el papel de Arriaga y donde el objetivo, perdido por ahora, fue Paul Akouokou (Lyon), que descartó la oferta de la entidad zaragocista, que ha valorado otras opciones para ese puesto, como Lachuer. “En el medio buscamos un jugador totalmente distinto a lo que tenemos, hay cuatro futbolistas muy parecidos en el centro del campo, tanto Toni, como Keidi (Bare), Raúl (Guti) y Francho, necesitamos un jugador posicional, que tenga pierna, que sea capaz de recuperar mucho balón, que dé estabilidad a esa defensa-ataque, sobre todo cuando estemos en fase ofensiva”.

En todo caso, Gabi confía plenamente en el trabajo de Txema Indias y está seguro de que en el final del mercado en la noche del 1 de septiembre su felicidad con la plantilla que se le quede será plena. "Tengo claro de que voy a estar satisfecho al final del mercado, confío absolutamente en la dirección deportiva del club, entiendo el nerviosismo y cuanto antes tengamos la plantilla, mejor, pero tengo plena confianza en ese trabajo y más pronto que tarde veréis algún fichaje", cerró