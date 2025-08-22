Keidi Bare sufre un esguince de rodilla y Gabi espera que Valery marque diferencias

Se intuía y así se contó en este diario en que en el golpe en la rodilla derecha de Keidi Bare en Tarazona el 2 de agosto había algo más que eso (no hubo parte médico oficial), que estaba un esguince en esa zona y así lo confirmó el entrenador este viernes antes de jugar mañana ante el Andorra, donde no estará el albanés, que tampoco apunta a llegar frente al Castellón. "Sigue teniendo alguna molestia en la rodilla a raíz del golpe que tuvo en el amistoso y se hizo un pequeño esguince. No podemos acortar plazos cuando tiene dolor", aseguró el entrenador del Real Zaragoza de cara a un partido donde tampoco recupera a Tachi, lesionado en Tarragona el 6 de agosto con una rotura de fibras en el cuádriceps y al que le quedan al menos dos semanas más de baja que se unen a las dos que lleva (podría estar ante el Albacete el 15 de septiembre o en el mejor de los casos ante el Valladolid el 6), mientras que sí podrá contar con Valery, finalizada su puesta a punto y ya inscrito.

"Valery entra en convocatoria y para poder iniciar incluso. Va a ser uno de los futbolistas que marquen diferencias en el equipo, es un jugador de mucho nivel, al que hay llevar a lo que queremos, darle la confianza que no ha tenido en el último año y eso no es fácil. Es un jugador de mucho nivel y estoy convencido de que va a hacer diferencias", dijo el técnico, admitiendo que con Tachi la premura es por la escasez de efectivos en el eje de la zaga, aunque "está dentro de los plazos establecidos en una rotura de fibras, ya que serán tres o cuatro semanas. Ahí estamos un poco escasos de jugadores y es verdad que nos apremia la recuperación, pero no le vamos a forzar a jugar y que puedan recaer". Hay que tener en cuenta que al ser la rotura en el cuádriceps, en la zona de golpeo, la precaución tiene que ser máxima.

"Tenemos que empezar a escribir la historia del Zaragoza en este nuevo estadio, el ímpetu y las ganas de ganar que debemos tener creo que son fundamentales y se tiene que ver a un equipo en el que la estabilidad en la temporada va a pasar por lo que sea capaz de hacer en casa”

De cara al partido ante el Andorra que supone el estreno en casa y también el bautizo oficial para el nuevo campo, el entrenador confía en la victoria para esa doble puesta de largo. “La afición sigue al equipo allá donde esté y en el Ibercaja Estadio seguirá haciéndolo. Tenemos que empezar a escribir la historia del Zaragoza en este nuevo estadio, el ímpetu y las ganas de ganar que debemos tener creo que son fundamentales y se tiene que ver a un equipo en el que la estabilidad en la temporada va a pasar por lo que sea capaz de hacer en casa”, espetó el entrenador madrileño, sabedor de que tras el tropiezo ante la Real Sociedad B es fundamental no incidir en un nuevo traspié. “Es fundamental sí. El año pasado tuvimos la idea clara de hacer un fortín en nuestra casa y lo logramos. No tenemos otra idea que ganar ante nuestra gente para bajar algún nervio, que de puertas a dentro yo no los tengo”.

No quiso dar pisas, porque nunca lo hace, de su apuesta en el eje, aunque sí dejó claro que Radovanovic, el único central disponible, será titular. "Tenemos pocas opciones. Rado ya estará para más tiempo y tenemos las variantes de Juan (Sebastián), que lo hizo muy bien en el último partido, Pomares o Saidu. Dentro de las alternativas, que no son muchas, entra cualquiera de esas”, añadió Gabi, que no le dio la oportunidad en el Reale Arena a Saidu, ni en el eje ni en el centro del campo, porque "es un chico joven que tiene que seguir mejorando porque nunca ha competido a alto nivel. Estamos enseñándole conceptos para jugar en el fútbol de élite y poco a poco nos irá ayudando. Tendrá oportunidades más pronto que tarde”.

"El Andorra posee mucho protagonismo con balón y nos hará sufrir por momentos. Quiero un equipo vertical, que vaya a por el contrario y lo someta, que llegue 18 veces al área y tenga 4 ocasiones claras. Ojalá el partido sea como el del otro día, con otro resultado”

Por último, sobre el Andorra, espera un rival que tenga mucha posesión, ya que así es el conjunto que dirige Ibai Gómez. “Tenemos que adaptar al rival, que posee mucho protagonismo con balón y que nos hará sufrir por momentos. Quiero un equipo vertical, que vaya a por el contrario y lo someta, que llegue 18 veces al área y tenga 4 ocasiones claras. Ojalá el partido sea como el del otro día, con otro resultado”, dijo en referencia al choque del Reale Arena, donde el Zaragoza dominó y acabó derrotado y en el que apostó por un 4-2-3-1 que "no es inmovible, hemos tenido que improvisar cosas, sobre todo atrás, pero habrá variantes seguro en esta temporada"