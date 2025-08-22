El Real Zaragoza sorprende e inscribe a Bakis y está disponible ante el Andorra
Gabi ha ratificado la situación de descarte del turco este viernes y se negocia su salida, una operación vital para liberar masa salarial, pero el turco podría ir citado tras ser inscrito sin dorsal
S. V.
El Real Zaragoza ha inscrito este viernes a Sinan Bakis en LaLiga, sin asignarle dorsal, eso sí, por lo que el delantero turco podría jugar ante el Andorra este sábado si así lo considera Gabi, aunque el entrenador ha ratificado esta mañana que en su caso y en el de Marcos Cuenca, que no ha sido inscrito, no han cambiado las decisiones. De hecho, con el ariete turco se está negociando una salida para que no cumpla el año de contrato que le queda y en una operación clave porque ocupa un amplio margen salarial pese a la reducción de su ficha en un 50% tras no jugar la mitad de los partidos en su cesión al Górnik Zabrze.
Está por ver si Gabi lo convoca ante su exequipo, ya que Bakis llegó al Zaragoza en 2023 procedente del Andorra, pero sus palabras no están en la consonancia con la decisión de inscribir al ariete. "Hablé con ellos (con Bakis y Cuenca) y les expliqué la situación, siendo sincero y diciendo las cosas a la cara, que es lo mejor. Mientras sean jugadores del club se les ayudará en lo que pueda”.
El Zaragoza también ha inscrito este viernes a Valery, el último de los siete fichajes que quedaba por pasar por ese trámite y ante el Andorra será su debut, ya sea de inicio o en el transcurso del choque. Valery llevará el dorsal 21 y quedan libres el 12, que era el de Bakis en la primera temporada de zaragocista, la 23-24, el 1, el 4, el 20, el 24 y el 25.
