Dónde aparcar gratis cerca del Ibercaja Estadio de Zaragoza

Los dos amistosos disputados por el Real Zaragoza esta pretemporada en el Ibercaja Estadio han servido para valorar la comunicación que hay hasta el campo donde jugará el club las dos próximas temporadas. La mayoría de los aficionados decidieron acudir en transporte público gracias a las dos lanzaderas que parten desde el centro de la capital hasta el campo o bien mediante la línea de tranvía que, en días de partido, se verá reforzada para agilizar el transporte y evitar las aglomeraciones.

Aquellos que decidan acudir al encuentro de hoy ante el Andorra en su vehículo personal deberán tener en cuenta las dificultades para abandonar la zona una vez el colegiado pite el final del encuentro. Los días contra el Mirandés y el Huesca se apreciaron numerosos atascos en la Ronda de Boltaña que llevaron a la desesperación de muchos conductores. Otro punto de conflicto es la rotonda que une la avenida José Atarés con la salida hacia la autovía. Para estos dos choques, el club decidió abrir al público el parking anexo al campo, algo muy diferente a lo que sucederá en los encuentros de liga.

Dónde aparcar sin tener que pagar

El Real Zaragoza puso a disposición de los aficionados el parking anexo al estadio en los partidos ante el Huesca y el Mirandés. Una zona de aparcamiento que fue gratuita en ambos encuentro, pero que con el comienzo de liga será de pago. El club ofrece la posibilidad a los abonados zaragocistas de pagar 150 euros para los 21 partidos que el conjunto dirigido por Gabi Fernández disputará en el modular.

Para aquellos aficionados que no quieran pagar por dejar su coche cerca del campo existen otras vías gratuitas muy cercanas al estadio para estacionar los vehículos. A las puertas de los terrenos de la Federación Aragonesa de Fútbol hay disponibles alrededor de 40 plazas donde poder estacionar. Además, a la hora de acabar el partido, te puedes ahorrar tiempo si sales en dirección al barrio del Actur.

Justo en frente de las instalaciones deportivas, el Campus Río Ebro cuenta con varios parkings donde dejar el coche y acudir andando hasta el Ibercaja Estadio. Esta opción es una de las favoritas por los aficionados debido a la cercanía con el campo. Conforme nos vamos alejando, se abre otro abanico de posibilidades como el parking del Carrefour, el de Gran Casa o las zonas blancas libres de pago que hay en el barrio zaragozano.