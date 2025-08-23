Carlos Nieto firma por la SD Tarazona

Carlos Nieto, que desde el martes pasado y tal y como contó este diario estaba entrenando con la SD Tarazona, ha sido anunciado por el equipo turiasonense, que va a militar esta temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF, cuya competición empieza la próxima semana y tras la permanencia firmada por el equipo de Juanma Barrero en el curso pasado. El Tarazona debuta ante el Hércules el sábado en el Rico Pérez.

Nieto ha tardado muy pocos días en convencer a Barrero y en el Tarazona tendrá la oportunidad de demostrar la total recuperación de la lesión que sufrió en septiembre de 2023 en Cartagena y por la que apenas ha jugado en las dos últimas campañas en el Zaragoza

El lateral izquierdo tendrá en el Tarazona los minutos que le han faltado en los últimos dos cursos, donde apenas ha tenido presencia, ya que la lesión en el isquiotibial que sufrió fue muy grave y en la 23-24 ya no pudo jugar para hacerlo muy poco en la 24-25, donde también se lesionó en el dedo de un pie.

Nieto, de 29 años, se incorporó a la cantera blanquilla en 2007 con 12 años. Llegó procedente del Amistad para incorporarse al Infantil B y fue dando pasos y creciendo en las categorías inferiores. Pasó por todas las etapas de la Ciudad Deportiva hasta llegar a alcanzar el momento. Fue el 14 de septiembre de 2014 en La Romareda, en un partido de Liga frente al CE Sabadell, donde se produjo ese ansiado debut con el primer equipo

Hasta esta temporada 2024-25, Nieto ha disputado 156 partidos como jugador del Real Zaragoza entre Liga y Copa del Rey, siendo miembro del primer equipo desde la 18-19. Además, marcó 2 goles y repartido 9 asistencias como blanquillo. Esa grave lesión en el tramo inicial de la 2023-24 le obligó a perderse el resto del curso y, tras su recuperación, volvió a sumar minutos esta temporada frente a Levante, Huesca y Tenerife en LaLiga Hypermotion. Además, fue titular en L’Hospitalet en la primera eliminatoria de Copa del Rey.