Dani Gómez y Bazdar, lo mejor del gris Zaragoza
El ariete madrileño fue el más clarividente en ataque y el serbio ofreció destellos de calidad y un buen gol en un partido donde la defensa fue el punto frágil del equipo
El Real Zaragoza tuvo en la movilidad de Dani Gómez, que fue el delantero más peligroso, y en los chispazos de Bazdar al salir, con un buen gol incluido, lo mejor del partido y de una dolorosa derrota en la que la defensa quedó muy señalada, en particular Radovanovic, Pomares, expulsado, y Juan Sebastián.
Adrián Rodríguez | 4 |
Irregular. Vendido en los goles, despejó otras ocasiones y mostró dudas.
Juan Sebastián | 0 |
Desbordado. Vivió toda una pesadilla de partido en defensa, soñará con Min-su
Pomares | 0 |
Expulsado. Mal en el primer gol, sufrió en el eje y fue expulsado por agarrar.
Radovanovic | 0 |
Equivocado. A campo abierto es un horror, no da sensación de seguridad. Pidió el cambio.
Tasende | 3 |
Lesionado. Se retiró con molestias tras un partido con claroscuros en su nivel.
Guti | 3 |
Escaso. No le da para abarcar campo y crear y de nuevo en la medular fue inferior.
Francho Serrano | 3 |
Superado. Apareció poco en el partido y persiguió sombras en el medio.
Pau Sans | 3 |
Apagado. No se le vio la chispa de otros días y apenas ofreció algo de sustancia.
Sebas Moyano | 4 |
Insistente. Apareció y tuvo ocasiones pero sin tino. En la segunda parte, casi nada.
Soberón | 4 |
Intermitente. Ofreció algunos destellos como asistente y se fue diluyendo.
Dani Gómez | 6 |
Clarividente. Fue el más activo y generó peligro con desmarques y movilidad.
También jugaron
Toni Moya |3| Desafortunado
Valery |3| Desubicado
Saidu |3| Nervioso
Bazdar |6| Brillante
Calero |sc| Relevo
