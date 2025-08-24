Los fichajes capitales para Gabi y el Zaragoza de las sombras y las luces

El Real Zaragoza llamó a Gabi la pasada temporada para cumplir una misión y el entrenador la cumplió. Llevó al equipo hasta la permanencia en tres meses frenéticos, muy duros y de una altísima complejidad. El riesgo de descenso a Primera RFEF fue elevado. El buen hacer del técnico madrileño lo evitó entendiendo perfectamente qué tenía delante y cómo afrontarlo. En aquellos días, Gabi tuvo que adaptarse a lo que se encontró: una plantilla hecha para otro entrenador y según unos criterios muy diferentes a los suyos.

Todo ha cambiado este verano. Como dicta la lógica más elemental, la SAD está construyendo el equipo a imagen y semejanza de Gabi, que pretende un Zaragoza hecho desde atrás hacia delante, con la solidez defensiva como precepto de obligado cumplimiento y base del resto de la estructura colectiva. El resultado, un modus operandi muy claro en el mercado de verano, del que hay que recordar que no está cerrado, aún le quedan casi nueve días.

Siguiendo la idea de juego prevista para esta temporada, Txema Indias y Gabi Fernández han actuado en consecuencia con la remodelación total del centro de la defensa (Radovanovic, Tachi e Insua, con una pieza pendiente y solo Kosa como superviviente por su lesión), la incorporación de un nuevo lateral izquierdo (Pomares) y el rescate de Juan Sebastián para el diestro, donde el futuro de Calero también está en el aire. Esa era la prioridad, reformar la línea defensiva prácticamente de arriba abajo para ponerla al gusto de Gabi, con otro tipo de jugadores y con otros nombres. Casi nadie se ha salvado de la quema.

La reestructuración a fondo no solo ha afectado a la línea defensiva, también a la portería. Poussin y Femenías ya son historia. El club firmó a Adri Rodríguez para un rol secundario y tiene pendiente contratar al guardameta titular. El triángulo que deberá sustentar el fútbol de Gabi lo tendrá que completar un pivote defensivo, figura clave en la idea del preparador. La apuesta por Akouokou fue grande deportiva y económicamente pero el jugador del Lyon no quiso firmar. Era el fichaje fetiche del verano.

Así las cosas, el Real Zaragoza ha llegado al estreno de la Liga con los cimientos del equipo en pañales y a medio hacer: sin portero titular, con un solo central puro disponible y sin pivote. La penalización, que igual que la ha habido pudo no haberla, los resultados en Segunda dependen de causas muy puntuales, salta a la vista: dos derrotas en dos partidos y cuatro goles recibidos. Para nada lo que Gabi imagina para esta temporada.

En su descarga hay que decir que la plantilla está sin terminar y le faltan varias piezas capitales. Otra cosa será ver si los nombres elegidos han sido los adecuados. Habrá que comprobar cómo funcionan individualmente cuando estén todos y cómo lo hacen desde el punto de vista colectivo. A estas alturas han surgido las primeras dudas con alguno de ellos. Pero a estas alturas nada vale en esta categoría.

Gabi quiere un Zaragoza duro, serio, que encaje poco, fuerte y físicamente constante, que no pare de correr y de presionar. Ofensivamente no habrá florituras sino un equipo directo, vertical, que busque recuperar mucho balón y que se dirija al área rival por el camino más corto. Así ha quedado ya constatado en estas dos jornadas: en Anoeta el Zaragoza disparó 18 veces y contra el Andorra, trece. Buenas cifras. Faltó lo más importante: el acierto, la calidad en la definición y marcar. Eso sí, la capacidad de generación de ocasiones y de peligro fue alta, mayor de la esperada y un factor que hay que tener muy en cuenta. Con oportunidades, los goles deberían llegar.

El Real Zaragoza ha comenzado la Liga de manera horrorosa. Un cero de seis es el peor de los balances. Pero no todo son malas señales, el equipo ha llegado. A la plantilla le faltan piezas claves para que el plan de Gabi pueda alcanzar un buen destino: un ‘stopper’ del máximo nivel, un gran portero, otro central poderoso y rápido y un delantero de olfato fino que convierta en goles la propuesta de fútbol directo y vertiginoso del entrenador, quien para jugar de modo más pausado y con más toques necesitaría unos centrocampistas que no tiene y que, seguramente, tampoco quiere.