Luis Carbonell se queda e intentará eludir el quirófano

Luis Carbonell no va a salir del Real Zaragoza en este mercado de fichajes de verano y, de momento, ha iniciado un plan especial para intentar eludir el quirófano y no ser operado en la rodilla izquierda, de la que lleva lesionado desde enero con un problema de cartílago. El delantero zaragozano va a trabajar en fortalecer la zona (hasta ahora lo ha estado haciendo como paso previo a la intervención) y en la puesta a punto física durante las siguientes semanas, no menos de un mes para ver si la articulación responde y puede integrarse con el grupo y ya después se buscaría una solución para su futuro, para el año de contrato que le queda, aunque eso ya probablemente llegaría en enero.

Si la rodilla no responde y se mantiene el dolor tendrá que pasar definitivamente por el quirófano, que era la solución que hasta ahora mismo se contemplaba, en todos estos meses desde que apareció la lesión en enero y mientras militaba en el Ejea hasta junio. No había un diagnóstico definitivo, en todo caso, pero ahora mismo la opinión de los servicios médicos zaragocistas pasa por intentar eludir el quirófano con un plan de fortalecimiento de la zona y además que el jugador recupere su mejor tono y condición física.

La lesión, en caso de operación, implica no menos de seis meses de baja y el Zaragoza en este verano tenía que buscar una solución para el ariete, que en 2021 y antes de su cesión al Real Madrid, para jugar en el Castilla, aunque solo lo acabó haciendo en el juvenil, firmó un contrato hasta 2026 al volver de ese préstamo si la entidad blanca no ejecutaba la opción de compra, algo que no hizo. La solución pasa, pues, por dar esa oportunidad de recuperación sin operar y esperar unos meses más para decidir sobre su futuro.

"Las pruebas realizadas a Luis Carbonell confirman que el jugador sufre una rotura condral frontal del condilo femoral externo de su rodilla izquierda", aseguró el Ejea en un tuit el pasado 1 de febrero, en una explicación que ya dejaba claro que la lesión de Carbonell es de cartílago, lo que siempre tiene un pronóstico de recuperación y un diagnóstico previo más inciertos.

Sus emolumentos están en el mínimo de la categoría de plata, en torno a los 100.000 euros, y al quedarse y estar de baja no haría falta que fuera inscrito ahora, aunque con 22 años siempre lo podría ser con dorsal del B, pero a todos los efectos del primer equipo.Lo normal es que no se le inscriba y si el plan específico da resultado su futuro se cierre en enero. Carbonell llegó a debutar en el primer equipo con Iván Martínez, el que ha sido su entrenador en el Ejea, en la temporada 20-21, con dos partidos, ha repetido cesiones al Castilla, aunque solo jugó en el juvenil madridista, el Teruel, el Tudelano y el Ejea, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF en la 23-24 y estuvo en la pasada campaña, jugando solo hasta principios de enero, cuando se lesionó en la rodilla.

Carbonell era uno de los delanteros de más nivel de y la estrella del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League, pero su rendimiento se ha estancado por muchos factores, también las lesiones. En febrero de 2021, tras debutar en el primer equipo, se lesionó con el Aragón en el menisco externo de la rodilla derecha, donde ya se había lesionado en 2019. Ahora, la lesión es en la otra rodilla.