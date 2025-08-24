El peor comienzo posible

El Real Zaragoza de Gabi Fernández ha encajado dos derrotas en los dos primeros partidos de esta temporada, su vigésimo novena en la categoría de plata, las últimas 13 de forma consecutiva desde que dio con sus huesos en Segunda en 2013 y nunca había empezado perdiendo los dos encuentros iniciales.

Y eso ha sucedido con las derrotas ante la Real Sociedad B en el Reale Arena por 1-0, en un partido donde mereció más, y la encajada contra el Andorra (1-3) por sus errores y su falta de consistencia en el Ibercaja Estadio, dos rivales recién ascendidos a la categoría de plata para que el dato sea aún más avergonzante. El Zaragoza en los últimos tiempos es una máquina de sellar registros negativos y ha vuelto a firmar otro.

Curiosamente, el equipo zaragocista viene de dos temporadas donde hizo un pleno al seis de inicio. En la 23-24, donde venció en las cinco primeras jornadas (15 de 15) y en las dos iniciales se impuso en La Romareda al Villarreal B y al Valladolid, y en la pasada, en la que ganó al Cádiz y al Cartagena, a los dos a domicilio, en un arranque de 10 de 12 en las primeras cuatro citas. Eso sí, en ambos cursos se acabó cayendo con el transcurrir de la competición para acabar sufriendo por no bajar, en particular en la 24-25, donde la agonía fue mayor. En esta ocasión, el telón lo ha alzado de forma inversa. Habrá que ver si cambia también en la reacción posterior.

En esta etapa en Segunda desde que bajó, los peores comienzos habían sido en la 17-18 y en la 21-22, en ambos casos con un empate y una derrota en los dos primeros partidos. Curiosamente, en las dos temporadas de los últimos ascensos, en la 02-03 con Paco Flores y en la 07-08 con Marcelino García, el equipo zaragocista empezó también con un punto de seis posibles, con malas sensaciones pero acabó remontando para subir.

Mientras que en toda la historia en la categoría de plata, además de los dos plenos en las temporadas precedentes, el Zaragoza también firmó dos victorias iniciales en la 44-45, en la 50-51 y en la 55-56, pero entonces la victoria se premiaba con dos puntos, por lo que fue un 4 de 4 posibles.

Contando la Primera División, el Zaragoza no firmaba este inicio sin puntos en dos duelos desde hace 22 años, cuando en la 03-04 y después de que Paco Flores hubiera sellado el retorno a la máxima categoría. Al volver, cayó ante el Deportivo en La Romareda y frente al Mallorca en Son Moix para ganar al Murcia en casa y frenar esa mala racha inical.