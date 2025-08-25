Insua: "Vengo con la idea de dar el máximo de mí"

En sus primeras palabras, estas a los medios oficiales del club, ya que la presentación aún no tiene fecha cerrada (apunta al miércoles), Pablo Insua reflejó sus ganas de llegar al Real Zaragoza, en una operación que se cerró en cuanto el central gallego se desvinculó del Granada. “Las impresiones por ahora son inmejorables, estoy superfeliz de estar aquí, en esta nueva aventura en un club histórico como el Zaragoza y con ganas de empezar ya”, dijo Insua, que este martes ya se entrenara a las órdenes de Gabi.

“Vengo con la idea de dar el máximo de mí, de ayudar al equipo, poner todo lo que sé hacer al servicio del grupo y conseguir los objetivos”, añadió el zaguero, que ya ha hablado con su nuevo entrenador en estos últimos días, cuando su llegada quedó más que perfilada desde el sábado hasta el anuncio oficial de este lunes: “He podido hablar con él, sí, ya me ha transmitido lo que quería de mí y del equipo. Ahora, a ponerme a tope para ayudar al equipo y a eso vengo”.

“Ya tengo información de cómo es el vestuario, sé que hay un grupo muy bueno y sano. Hacer un grupo fuerte nos va a llevar a conseguir los objetivos y para mí es una base muy importante”, cerró Insua.